Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%Rambler News Service 02:34

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Свободный денежный поток в I полугодии составил 332 млрд руб. ($5,0 млрд). Чистая прибыль компании во II квартале снизилась на 10,6% к показателю за аналогичный период прошлого года и составила 194 млрд руб. Выручка увеличилась на 3,4% - до 2,135 трлн руб.
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