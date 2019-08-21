Энергетика
Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I полугодии выросла на 9,1%ПРАЙМ 02:35
Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. EBITDA в годовом выражении выросла на 11,9%, до 1,063 триллиона рублей.
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Наука
Прогулка в парке повышает настроение наравне с праздниками
Обновлено вчера в 02:59
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Культура
Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода»: «Наш „огород“ — это Остров будущего»
Корреспондент «Культуромании» побеседовала с директором «Аптекарского огорода» Алексеем Ретеюмом, который рассказал о том, как сад стал одной из точек притяжения в культурной жизни столицы, куда стремятся не только ценители природы и музыки, но и именитые исполнители.
Обновлено в 03:39
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии
Обновлено вчера в 20:33
Политика
Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7
Обновлено в 00:12
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Футбол
Получивший жуткую травму игрок «Луча» успешно прооперирован
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа
Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Кино
«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии
Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Политика
Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли
Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Происшествия
Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме
Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 13:09
Общество
«Фильм, в котором». Яндекс рассказал, как россияне ищут кино
Обновлено в 04:30
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Единоборства
Макгрегор пожелал провести третий бой с Диасом
Диас и Макгрегор провели два боя. Первый удушающим приёмом победой завершил Диас, второй выиграл Макгрегор судейским решением.
Обновлено в 04:29
Происшествия
Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Политика
Стивен Бигэн не хочет быть послом США в России
Бигэн сообщил, что отказывается от предлагаемого ему президентом США Дональдом Трампом поста посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса по денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 01:17
Политика
Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика
Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Общество
В Челябинской области выпал град размером с куриное яйцо
В Челябинской области прошел ливень с грозой. Град побил сотни автомашин в Снежинске. Об этом рассказали горожане в социальных сетях.
Обновлено в 03:03
Игры
Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit
Обновлено в 04:43
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05