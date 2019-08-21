Энергетика

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в I полугодии выросла на 9,1%ПРАЙМ 02:35

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО, приходящаяся на акционеров, в первом полугодии выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 325 миллиардов рублей, говорится в материалах компании. EBITDA в годовом выражении выросла на 11,9%, до 1,063 триллиона рублей.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Чистая прибыль «Роснефти» по МСФО в первом полугодии выросла на 9,1%

Вести.Финанс02:39

Чистая прибыль «Роснефти» выросла на 9,1%

DP.RU04:14

«Роснефть»: прибыль за II квартал выше прогнозов, снижение долговой нагрузки замедлилось

ПРАЙМ05:35

Чистая прибыль «Роснефти» в первом полугодии выросла на 9%

News.ru03:25

«Роснефть» снизила долг на 800 млрд руб

РБК05:34

Чистая прибыль «Роснефти» в 1 полугодии выросла на 9%

Finam.Ru02:34

Чистая прибыль «Роснефти» в I полугодии выросла на 9%

Rambler News Service02:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Общество

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Обновлено в 04:54
Наука

Прогулка в парке повышает настроение наравне с праздниками

Обновлено вчера в 02:59
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Культура

Алексей Ретеюм, директор «Аптекарского огорода»: «Наш „огород“ — это Остров будущего»

Корреспондент «Культуромании» побеседовала с директором «Аптекарского огорода» Алексеем Ретеюмом, который рассказал о том, как сад стал одной из точек притяжения в культурной жизни столицы, куда стремятся не только ценители природы и музыки, но и именитые исполнители.
Обновлено в 03:39
Кино

В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой

Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за ее слов о Гренландии

Обновлено вчера в 20:33
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Футбол

Получивший жуткую травму игрок «Луча» успешно прооперирован

Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 04:25
Происшествия

Трое россиян пострадали в Германии от взрыва газа

Трое граждан России получили ожоги разной степени в результате взрыва баллона с газом в гостевом доме в городе Хитцаккер (Германия), сообщается в среду на сайте красноярской общественной организации "Интерра".
Обновлено в 04:51
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Политика

Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:05
Кино

«Дылду» и «Подбросы» выдвинули на премию Европейской киноакадемии

Российские фильмы «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и «Подбросы» Ивана Твердовского в этом году поборются за премии Европейской киноакадемии.
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

ЧП произошло в детском саду в Благовещенске

Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Политика

Идею Киева о расширении «нормандского формата» окончательно отвергли

Чеснаков указал, что на встрече было заявлено «о бесспорной важности «нормандского формата» (Украина, Россия, Германия, Франция) для урегулирования украинского конфликта», что значит – идея Порошенко и Зеленского о ликвидации данного формата путем его расширения «окончательно отвергнута», передает издание «Актуальные комментарии».
Обновлено в 04:15
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Кино

Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 13:09
Общество

«Фильм, в котором». Яндекс рассказал, как россияне ищут кино

Обновлено в 04:30
Политика

Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии

Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено вчера в 23:20
Единоборства

Макгрегор пожелал провести третий бой с Диасом

Диас и Макгрегор провели два боя. Первый удушающим приёмом победой завершил Диас, второй выиграл Макгрегор судейским решением.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Самолет экстренно сел в Оренбурге из-за плохого самочувствия ребенка

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в оренбургском аэропорту из-за плохого самочувствия ребенка, сообщили в пресс-службе авиакомпании, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 02:49
Политика

Стивен Бигэн не хочет быть послом США в России

Бигэн сообщил, что отказывается от предлагаемого ему президентом США Дональдом Трампом поста посла в России, чтобы сосредоточиться на достижении прогресса по денуклеаризации Северной Кореи.
Обновлено в 01:17
Политика

Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Политика

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Общество

В Челябинской области выпал град размером с куриное яйцо

В Челябинской области прошел ливень с грозой. Град побил сотни автомашин в Снежинске. Об этом рассказали горожане в социальных сетях.
Обновлено в 03:03
Игры

Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit

Обновлено в 04:43
Происшествия

Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества

Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное