Экономика
Чистая прибыль «Роскосмоса» в 2018 году выросла более чем вдвоеRambler News Service 09:53
Чистая прибыль госкорпорации «Роскосмос» по российским стандартам бухгалтерской отчетности в 2018 году выросла более чем в два раза и составила 9,712 млрд рублей против 4,191 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.
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Экономика
Сбербанк запустил услугу по получению наличных в банкоматах через СМС
Сбербанк запустил для всех клиентов услугу по получению наличных в банкоматах при помощи кода из СМС.
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Оппозиционеры подали заявку на шествие 24 августа
Координатор московского отделения "Открытой России" Татьяна Усманова, незарегистрированный кандидат в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова Александр Соловьев и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию Москвы уведомление о проведении шествия 24 августа.
Обновлено в 10:58
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Минобороны Украины заподозрило Россию в планах нанести ядерные удары
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Армия и оружие
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Обновлено в 08:41
Космос
И всё-таки она вертится: кто и почему верит в теорию плоской Земли?
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Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
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Ксения Бородина прокомментировала слухи о расставании с мужем
Недавно в Сети начали обсуждать очередное расставание Ксении Бородиной и ее мужа Курбана Омарова.
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Общество
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Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Авто
Ателье Novitec представило 800-сильную версию Ferrari 488 Pista
Спереди имеется спойлер, расширяющий бампер и снижающий аэродинамический подъем, в то время как 488 Pista движется на высоких скоростях.
Обновлено в 07:00
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Фитнес-браслет Honor Band 5 представлен в России
Сегодня, 13 августа, в России состоялась официальная презентация фитнес-браслета Honor Band 5.
Обновлено в 10:15
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Политика
Песков: Путин обращает внимание на протестные акции в Москве
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Армия и оружие
Российский Су-27 оттеснил натовский F-18 от самолета Шойгу
Российский Су-27 оттеснил истребитель НАТО F-18, который пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу, сообщил корреспондент ТАСС, который был на борту самолета.
Обновлено в 09:55
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Политика
Путин встретится со строителями трассы «Таврида» в Крыму
Президент России Владимир Путин встретится с подрядчиком, который занимается строительством трассы "Таврида" в Крыму.
Обновлено в 08:02
Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП во втором квартале на 0,9%
ВВП во втором квартале текущего года вырос на 0,9% по сравнению с показателем за тот же период 2018 года, следует из предварительной оценки Росстата (в первом квартале 2019 года рост составил 0,5% в годовом выражении).
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Политика
Суд отказал СБУ в аресте российского танкера
Херсонский городской суд отказал в удовлетворении ходатайства СБУ об аресте судна, которое поставляло топливо для подразделений Черноморского флота России.
Обновлено в 06:56
Наука
Хищники провоцируют развитие посттравматического синдрома
Биологи заявили, что хищные птицы становятся причиной развития посттравматического синдрома у черношапочных гаичек.
Обновлено в 01:57
Происшествия
Священника отстранили от служения после крещения ребенка в Гатчине
Обновлено 11 августа в 19:55
Экономика
Средний чек в российских магазинах упал до минимума за год
Средний чек россиян за один поход в магазин уменьшился в июле 2019 года на 1,8%, или на 10 рублей, до 546 рублей, причем это значение стало минимальным с августа прошлого года (537 рублей), следует из оценок «Ромира».
Обновлено вчера в 02:42
Политика
США вводят санкции против Калужского радиотехнического института
Основанием для введения санкций названо то, что институт является филиалом концерна «Радиоэлектронные технологии», в отношении которого ранее уже ввело ограничительные меры министерство финансов США.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие
Госиспытания фрегата «Адмирал Касатонов» начнутся в сентябре
Государственные испытания первого серийного фрегата проекта 22350 "Адмирал Касатонов" начнутся в сентябре 2019 года, сообщил во вторник представитель Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ капитан первого ранга Игорь Дыгало.
Обновлено в 09:36