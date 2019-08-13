Экономика

Чистая прибыль Роскосмоса выросла почти в 2,5 разаРИА Новости 09:20

Госкорпорация "Роскосмос" в 2018 году по российским стандартам бухгалтерского учета получила чистую прибыль в размере 9,712 миллиарда рублей, увеличив показатель более чем в два раза по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год.
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Роскосмос увеличил чистую прибыль за 2018 год более чем вдвое

ТАСС10:57

Прибыль «Роскосмоса» по РСБУ выросла в 2018 году в два раза до 9,7 млрд рублей

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Чистая прибыль «Роскосмоса» в 2018 году выросла более чем вдвое

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Чистая прибыль «Роскосмоса» выросла более чем вдвое

DP.RU09:41

Чистая прибыль Роскосмоса выросла почти в 2,5 раза

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Чистая прибыль Роскосмоса в 2018 г выросла в 2,3 раза

ПРАЙМ09:20
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