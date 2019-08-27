Финансы
ПРАЙМЧистая прибыль РСХБ по МФСО в I полугодии выросла почти в 17 раз
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии текущего года выросла почти в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,6 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.
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Происшествия
Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
RT на русском 04:45
Шоу-бизнес
Елена Бирюкова вышла замуж за бывшего мужа Екатерины Климовой
Напомним, Климова и Бирюкова уже долгие годы являются лучшими подругами.
Woman.ru 02:21
Происшествия
Свердловский детсад заплатит за побитые воспитанниками автомобили
Областная газета 04:13
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Политика
На МАКС-2019 показали уникальный истребитель Су-47
На статической экспозиции авиасалона МАКС-2019 выставили перспективный палубный истребитель Су-47 «Беркут».
Аргументы и Факты вчера в 14:02
Политика
Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
Известия 04:55
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять из шести хирургов забрали заявления об увольнении
Как сообщало ИА REGNUM, ранее шесть специалистов хирургического отделения ЦГБ № 1 Нижнего Тагила написали заявления на увольнение, так как недовольны тяжёлым рабочим графиком и несоответствующей оплатой труда.
REGNUM 02:41
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Авто
BMW X6 получил особый цвет Vantablack
Новое поколение кроссовера получило особое покрытие Vantablack VBx2, которое поглощает более 99% видимого света, что делает его самым черным цветом в мире.
SpeedMe вчера в 23:22
Авто
Складной электроскутер Hyundai получил запас хода в 20 км
Актуальные Новости вчера в 12:13
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Футбол
Чемпион Европы-2016 Жоау Мариу перешел в «Локомотив»
Российская газета вчера в 14:09
Армия и оружие
В России создают принципиально новый вертолёт
В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.
REGNUM 00:44
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Политика
Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым
Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
ТАСС вчера в 09:17
Общество
Для российских учителей разработали нормы поведения в социальных сетях
REGNUM вчера в 16:54
Происшествия
СК проверит сообщение о массовом отравлении суши в Самаре
Российская газета 04:18
Спорт
Биатлонисты договорились с СБР по условиям контрактов
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что организация согласовала со спортсменами условия контрактов.
News.ru вчера в 07:21
Экономика
В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления.
REGNUM 01:14
Общество
Траты на подготовку к школе выросли в два раза – опрос
На охрану, техническое оснащение класса и иные нужды респонденты, отправляющие ребенка в школу, в 2019 году планируют отдать 1 тыс. 781 руб. (в 2017 году — 649 руб.).
REGNUM 03:52
Происшествия
Бастрыкин отправил на скамью подсудимых бывшего свердловского судью
Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина, который обвиняется в покушении на взятку в особо крупном размере, сообщает Центральный аппарат СКР.
Европейско-Азиатские новости 03:38
Хоккей
Да Коста и Петров пропустят два стартовых матча из-за дисквалификации
Игроки, которые пропустят старт сезона из-за дисквалификации: Стефан Да Коста (@hclokomotiv) — два матча Алексей Петров (@HCSOCHI) — два матча — KHL Media Team (@khlmediateam) August 28, 2019 Да Коста в прошлом сезоне выступал за «Автомобилист», Петров — за «Трактор».
Спорт-Экспресс 05:01
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Авто
«АвтоВАЗ» сократит производство автомобилей
«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Экономика
Производство аквакультуры за первое полугодие выросло на 70,6%
Объем производства аквакультуры в России за первое полугодие 2019 года вырос на 70,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 128,1 тыс. т. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.
ТАСС 04:49
Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Футбол
РПЛ назвала самый посещаемый матч 7-го тура
Российская премьер-лига назвала тройку самых посещаемых матчей прошедшего тура.
Sportbox.RU 02:46
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37