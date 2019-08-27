Финансы

ПРАЙМПРАЙМЧистая прибыль РСХБ по МФСО в I полугодии выросла почти в 17 раз

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Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии текущего года выросла почти в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,6 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.
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