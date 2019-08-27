Финансы
ПРАЙМЧистая прибыль РСХБ по МФСО в I полугодии выросла почти в 17 раз
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии текущего года выросла почти в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,6 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.
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Политика
Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео
Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
Вечерняя Москва 06:03
Политика
Помпео подтвердил планы США работать над возвращением России в G8
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалам FOX59 и CBS4 подтвердил, что американская администрация намерена работать над возвращением России в формат G8, в котором заинтересован лидер страны Дональд Трамп.
RT на русском 20:08
Экономика
Названы российские регионы, где чаще всего брали кредиты в 2019 году
В первой половине 2019 года россияне заняли у банков в 4,5 раза больше средств по сравнению с 2010-м, сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
RT на русском 07:48
Экономика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце доминирования Запада
Российский сенатор Алексей Пушков согласился с высказыванием президента Франции Эммануэля Макрона о конце гегемонии Запада в современном мире.
Известия 20:05
Общество
В Таиланде нашли 128-летнего долгожителя
Согласно имеющейся информации, мужчина живет в деревне Монсомбун. Дата рождения в его удостоверении личности - 9 апреля 1891 года.
Газета.Ru 11:55
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
REGNUM 06:47
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Происшествия
В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем
В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Авто
GM-АвтоВАЗ в сентябре приостановит работу конвейера
Коммерсантъ 16:34
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Татарстан выступил против празднования свержения ига
В Татарстане не увидели «достаточных оснований» для признания стояния «памятной датой освобождения русских земель от ига ордынских ханов».
Дилетант 04:50
Происшествия
Пожар возник в жилом доме на юге Москвы
Российская газета 19:02
Киберспорт
В Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные
Компания Ubisoft сообщила, что в Rainbow Six Siege пройдут бесплатные выходные.
CyberSport.ru 15:07
Наука
Колебания работы дофамина повлияли на принятие рискованных решений
Стремление к принятию более рискованных решений объясняется колебаниями в активности отделов мозга, входящих в дофаминергическую систему.
N+1 05:45
Армия и оружие
Российский дипломат назвал численность боевиков ИГ в Сирии
Российский зампостпред при ООН Геннадий Кузьмин назвал общее число боевиков, запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство", а также их сторонников в Сирии.
Газета.Ru 17:15
Политика
Норвегия проверит российский Севморпуть
Мойка78 25 августа в 22:11
Футбол
Кабай подписал контракт с «Сент-Этьеном»
33-летний полузащитник подписал с "зелеными" контракт сроком на один сезон.
РИА Новости 19:00
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru 17:05
Политика
Вступил в силу новый пакет санкций США против России
Второй пакет американских санкций против России, введенных из-за дела об отравлении Скрипалей в Солсбери, вступил в силу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 00:12
Происшествия
СКР начал проверку из-за смерти ребенка в подмосковном детдоме
Следователи начали доследственную проверку в детском доме подмосковного Сергиева Посада, где скончался ребенок.
Российская газета 10:18
Происшествия
Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Минюст России изучает решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате €34 тыс. семье аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, заявили в пресс-службе ведомства.
RT на русском 04:52
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic от Blizzard
Видеоигровая компания Blizzard Entertainment сообщает об официальном запуске серверов проекта World of Warcraft Classic.
Planet Today 04:18
Общество
Нормы поведения учителей в соцсетях разработали в России
В России разработали нормы поведения учителей в социальных сетях и интернете.
Газета.Ru 16:36
Хоккей
Какое наказание ждет хоккеиста Кузнецова за наркотики
В конце прошлой неделе российского хоккеиста Евгения Кузнецова, выступающего за клуб НХЛ «Вашингтон», Международная федерация (IIHF) дисквалифицировала на 4 года за наркотики.
Комсомольская правда 11:10
Шоу-бизнес
Певец Юлиан находится в тяжелом состоянии в больнице
В настоящее время звезда находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. Юлиану резко стало плохо вчера вечером, 26 августа.
Bimru.ru 04:33
Космос
Московский планетарий призвал не бояться летящего к Земле астероида
Астероид 2019 OU1, который 28 августа приблизится к Земле на минимальное расстояние в 1 миллион километров, не представляет опасности, рассказала РИА Новости директор московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 17:08
Происшествия
Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35