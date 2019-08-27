Экономика
ПРАЙМЧистая прибыль РСХБ по МФСО в I полугодии выросла почти в 17 раз
Чистая прибыль Россельхозбанка по МСФО в первом полугодии текущего года выросла почти в 17 раз по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,6 миллиарда рублей, следует из отчетности кредитной организации.
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Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Passion.ru 07:11
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Армия и оружие
Американский инструктор назвал украинских военных ленивыми и жадными
Начальник управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник заявил, что Трейси положительно оценивал сотрудничество с украинскими военными, а данная запись — «вброс и провокация».
Lenta.ru 09:08
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Футбол
Что нужно знать о ставках на матч «Аякс» – АПОЭЛ 27 августа
27 августа «Аякс» сыграет с АПОЭЛ в ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.
Матч ТВ 08:37
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Армия и оружие
Иностранные журналисты посетили российские военные базы в Сирии
Минобороны РФ показало представителям иностранных СМИ российскую авиабазу «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ страны, расположенный в Тартусе.
ПолитРоссия 03:42
Культура
Настя Ивлеева и Андрей Бедняков вернулись в трэвел-шоу «Орел и Решка»
Сегодня в своем микроблоге в Instagram популярный блогер и телеведущая Настя Ивлеева сообщила поклонникам радостную новость: она возвращается в трэвел-шоу «Орел и Решка».
Вокруг ТВ 06:31
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Политика
Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
RT на русском 08:39
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Происшествия
Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста
Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 07:32
Авто
Стали доступны первые изображения обновлённого Volvo V90 без камуфляжа
В Сети стали доступны первые шпионские фото обновлённой модели практически без камуфляжа.
Тарантас Ньюс 08:14
Армия и оружие
Россию и Сирию обвинили в ударе по турецким войскам
Российская и сирийская авиация нанесли более 15 ударов в провинциях Хама и Идлиб, задев в том числе турецкий наблюдательный пункт.
Lenta.ru 05:24
Происшествия
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска.
РИА Новости 08:36
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Экономика
Путина беспокоит медленный рост доходов россиян
Владимира Путина беспокоит медленный рост доходов населения. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
ТВ Центр 26 августа в 06:47
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Происшествия
В Геленджике казаки избили мужчину на Дне города
В комментарии к ролику говорится, что инцидент произошел в Геленджике во время празднования Дня города в воскресенье.
BFM.ru 25 августа в 12:17
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
В Новосибирске из-под завалов обрушившегося дома извлечён один рабочий
Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске извлекли одного пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 02:27
Политика
Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
ТагилСити.ру 07:59
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Политика
Песков рассказал об отношении Кремля к саммиту в «нормандском формате»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отношении Кремля к новому саммиту в "нормандском формате", который инициируют Германия и Франция.
Московский Комсомолец 06:43
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Политика
Испытания самолёта МС-21 с российским двигателем начнутся в 2020 году
Первый полёт он совершил 28 мая 2017 года.
Говорит Москва 08:59
Авто
Компания Bufori представила 750-сильного конкурента Porsche 911
Малайзийская компания Bufori представила предсерийное купе семейства CS, которое по размерам можно сравнить с Porshe 911 в кузове 992.
REGNUM 08:28