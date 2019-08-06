Экономика

Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в I полугодии выросла в 2,8 разаПРАЙМ 01:58

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Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в первом полугодии 2019 года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,8 раза и составила 61,576 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
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