Экономика
Чистая прибыль «Полюса» по МСФО в I полугодии выросла в 2,8 разаПРАЙМ 01:58
Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в первом полугодии 2019 года увеличилась по сравнению с тем же периодом прошлого года в 2,8 раза и составила 61,576 миллиарда рублей, следует из материалов компании.
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«Рязанский Радиозавод» в I полугодии снизил чистую прибыль в 2,4 раза на фоне падения прибыли от продаж
Интерфакс - Россиявчера в 06:55
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США пригрозили вводить санкции против всех, кто поддерживает или хоть как-то сотрудничает с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.
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