Экономика
Чистая прибыль «Полюс» по МСФО за I полугодие выросла почти в три разаТАСС 06:26
Чистая прибыль золотодобывающей компании "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза и достигла 61,6 млрд рублей, следует из отчета "Полюса".
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«Рязанский Радиозавод» в I полугодии снизил чистую прибыль в 2,4 раза на фоне падения прибыли от продаж
Интерфакс - Россиявчера в 06:55
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