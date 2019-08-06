Чистая прибыль золотодобывающей компании "Полюс" в январе-июне 2019 года увеличилась по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2,8 раза и достигла 61,6 млрд рублей, следует из отчета "Полюса".

Чистая прибыль «Полюс» по МСФО за I полугодие выросла почти в три раза

Происшествия СК подтвердил гибель человека при взрыве арсенала под Ачинском Один человек погиб в результате взрывов склада боеприпасов под Ачинском, еще восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о воссоединении Крыма с Россией Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присоединение Крыма к России стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

Происшествия Момент наезда на маленькую девочку и женщину в Щеглово попал на видео Маленькая девочка трех лет и 60-летняя женщина находились во дворе жилого дома, когда на них наехал автолюбитель.

Политика Белорусы ополчились на союзный договор «Договор о создании Союзного государства, заключенный между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 8 декабря 1999 года, ведет к потере реальных суверенитета и независимости Республики Беларусь, сохраняя лишь их формальную констатацию в статье 6 договора», - говорится в петиции, размещенной на сайте change.org.

Футбол «Краснодар» продал все билеты на матч с «Порту» На игру проданы все 35 074 билета. Матч «Краснодар» — «Порту» состоится 7 августа и начнется в 20:00 по московскому времени.

Происшествия Самолет с командой певицы Pink загорелся при посадке в Дании Частный самолет певицы Pink с ее командой на борту воспламенился во время посадки в аэропорту датского города Тирструп.

Общество Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве Московская прокуратура обратилась в суд с требованием лишить родительских прав супружескую пару, которая 27 июля пришла на несанкционированную акцию протеста с годовалым ребенком.

Шоу-бизнес Дочь Федосеевой-Шукшиной потребовала развода матери с Алибасовым Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга крайне негативно относится к браку матери с продюсером Бари Алибасовым и требует развода пары.

Политика Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.

Экономика В МВФ оценили влияние санкций на российскую экономику Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) проанализировали ущерб, нанесённый российской экономике санкциями, отметив, что они замедлили темпы роста ВВП в среднем на 0,2 процентных пункта ежегодно с 2014 по 2018 год.

Интернет «ВКонтакте» скрыла лайки для некоторых пользователей Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует нововведение — отключение лайков под постами. В эксперименте участвует небольшая часть пользователей.

Здоровье Британка два года страдала от тошноты из-за чая с молоком 28-летняя жительница Лондона на протяжении двух лет страдала от тошноты и рвоты, не предполагая, что причиной состояния является привычка пить чай с молоком.

Политика Гибель Стенина в Донбассе предварительно назвали убийством Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики предварительно квалифицировала смерть фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, который погиб в августе 2014 года в Донбассе, как умышленное убийство.

Политика Коломойский назвал кандидатов на пост премьера Украины Как ранее писал «Коммерсантъ», администрация Зеленского рассматривает еще четыре кандидатуры, помимо названных Коломойским: представителя Украины в МВФ Владислава Рашкована, секретаря Совбеза страны Александра Данилюка, главу набсовета при «Укроборонпроме» Айвараса Абромавичюса и руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева.

Технологии В салонах связи появятся товары с AliExpress В 30 в салонах связи Tele2 в Москве, Екатеринбурге, Челябинске и Казани открылись первые 30 витрин популярного китайского интернет-гипермаркета.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.

Происшествия В США нашли пропавшую 80 лет назад подводную лодку Ученые обнаружили у берегов Алеутских островов фрагмент подводной лодки USS Grunion, пропавшую в 1942 году во время Второй мировой войны, передает CNN.

Финансы Международные резервы Украины в июле выросли до шестилетнего максимума Международные резервы Украины в июле увеличились на 5,8% и достигли 21,8 миллиарда долларов, что является максимумом с лета 2013 года, сообщила во вторник пресс-служба Национального банка.

Политика Россия предлагала США посмотреть на ракету 9М729 для спасения ДРСМД Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что российская сторона предлагала США в закрытом режиме посмотреть ракету 9М729, чтобы убедиться, что она не нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Общество Право бесплатной парковки в Москве получили машины двух ведомств Автомобили Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний получили право бесплатно парковаться на столичных платных парковках, сообщает "Интерфакс".