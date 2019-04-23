Экономика

Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли внизРБК 11:39

Бумаги компании снизились почти на 2% на торгах на Московской бирже. НЛМК не дотянул до прогнозов В пересчете на акцию прибыль составила $0,06 против $0,08 годом ранее.
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Группа НЛМК резко сократила чистую прибыль в I квартале

Росбалт05:56

Потенциал роста акций НЛМК составляет 16%

Finam.Ru11:20

Выручка Новолипецкого меткомбината в первом квартале 2019 года отметилась на уровне 2,9 млрд долларов

Агентство Бизнес Информации09:38

Показатель EBITDA группы НЛМК снизился в 1-м квартале на 18%

Финмаркет06:16

Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз

РБК11:39

Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I квартале снизилась на 24%

ПРАЙМ05:34

Группа НЛМК в I кв сократила EBITDA на 14% г/г

Financial One05:37
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Политика

Украинские социалисты предлагают национализировать корпорацию Roshen

Кива обратился в суд с иском о незаконной приватизации Киевской кондитерской фабрики, основанной еще в 1880-е годы и в советское время носившей имя Карла Маркса.
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Во французском Версале произошел сильный пожар

Сильный пожар начался неподалеку от дворцово-паркового ансамбля Версаль в одноименном французском городе.
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«Изменения в статью от 18 апреля были внесены для того, чтобы прояснить, что Reuters не может однозначно определить, были ли произведены платежи в соответствии с предложенным соглашением, также было удалено упоминание о «Еврофинанс Моснарбанке» и уточнено, что эксперты не видят нарушения санкций», — говорится в пояснении агентства.
Обновлено в 12:38
Авто

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж Lada в Монголии

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» объявила о старте продаж автомобилей Lada в Монголии.
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Путин одобрил возведение в Петербурге парка «чуть получше» «Зарядья»

Как передаёт ТАСС, президент посетил стройплощадку планировавшегося судебного квартала, где врио губернатора Петербурга Александр Беглов представил главе государства проект строительства вместо зданий Верховного суда и судебного департамента парковой зоны и театрально-выставочного комплекса.
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Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
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Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке столицы стала поступать вода, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных городских службах.
Обновлено в 08:56
Политика

Медведев подписал постановление о тарифах на обращение с ТКО

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление, которое позволит пересматривать тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами, в том числе снижать их.
Обновлено в 07:09
Экономика

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла

Доля нелегальных сигарет в России резко выросла Впервые за последние пять лет в России резко выросла доля контрафактных сигарет.
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Политика

Киев заметил у Москвы смену тона разговора по делу задержанных моряков

Россия кардинально изменила тон разговора по ситуации, связанной с задержанием после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.
Обновлено в 12:42
Шоу-бизнес

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
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Sony оценила новый 8К телевизор в 70 тысяч долларов

Обновлено в 13:03
Общество

Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества

Обновлено в 11:03
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Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию

Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

ФСБ задержала террористов в Приморье перед визитом Ким Чен Ына

ФСБ сообщила о задержании в Приморье членов террористической ячейки, планировавших разбойные нападения на бизнесменов, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Армия и оружие

В Татарстане заложат противодиверсионный катер «Грачонок»

Противодиверсионные катера специального назначения проекта 21980 «Грачонок» предназначены для охраны водных районов военно-морских баз ВМФ России.
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Кино

Уилл Смит преследует самого себя в трейлере «Гемини»

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Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны трое высокопоставленных силовиков КЧР

Продолжается расследование уголовного дела по обвинению члена Совета Федерации Рауфа Арашукова в организации убийств в 2010 году в Черкесске Аслана Жукова и Фраля Шебзухова, а также по фактам хищений природного газа, поставляемого на территорию Дагестана, Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики.
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Украинскому депутату в Раде выключили микрофон из-за русской речи

Народный депутат Украины Василий Нимченко в ходе своего выступления в Верховной раде заговорил на русском языке, после чего ему выключили микрофон.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Xiaomi выпустила телевизоры по цене смартфона

Новые телевизоры Xiaomi практически лишены рамок экрана благодаря нового технологическому процессу производства матрицы и оснащены пультами дистанционного управления на основе связи Bluetooth вместо традиционного инфракрасного излучения.
Обновлено в 11:01
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
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Политика

Столтенберг пригласил Зеленского в штаб-квартиру НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что провел телефонный разговор с победившим во втором туре президентских выборов на Украине Владимиром Зеленским.
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Армия и оружие

Сержанты США оказались не подготовлены к ведению ближнего боя

В результате сержантам не достает навыков ведения ближнего боя.
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Энергетика

Белоруссия хочет отказаться от российской нефти

В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
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Авто

Концерн VW запустил сайт по продаже подержанных авто в РФ

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