Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I квартале снизилась на 24%ПРАЙМ вчера в 05:34

Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический завод" (НЛМК) в первом квартале 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% и составила 382 миллиона долларов, сообщила во вторник компания.

Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I квартале снизилась на 24%

Транспорт В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.

Общество Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.

Игры Ice-Pick Lodge выпустила свежую демоверсию нового «Мора» Ice-Pick Lodge неожиданно опубликовала свежую демонстрационную версию ремейка «Мора», где игроков ждёт приятный сюрприз — новое начало истории.

Хоккей Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира Сборная России по хоккею (игроки не старше 18 лет) потерпела поражение от команды Швеции в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира, который проходит в Швеции.

Экономика Счетная палата нашла нарушения на 772 млрд рублей в бюджете Количество нарушений выросло более чем в пять раз за два года. Общая сумма нарушений составила около 294,6 млрд рублей.

Наука Канадцы переделают поршневые гидросамолеты в электрические Американская компания MagniX, занимающаяся разработкой авиационных электромоторов, заключила с канадским авиаперевозчиком Harbour Air контракт на переделку поршневых гидросамолетов de Havilland DHC-2 Beaver в электрические.

Политика Ким Чен Ын прибывает с первым визитом в Россию Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын, как ожидается, прибывает в среду с первым визитом в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным.

Армия и оружие Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман назвал развернутую в Средиземном море американскую авианосную группировку сигналом для Москвы.

Политика Роберт Пальталлер уходит в отставку Первый вице-премьер Республики Алтай Роберт Пальталлер подал заявление об отставке в связи с выходом на пенсию.

Политика Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.

Шоу-бизнес Певица МакSим госпитализирована после ДТП Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.

Экономика Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.

Политика В Госдепе отреагировали на встречу Путина и Ким Чен Ына Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в четверг, 25 апреля, проведут во Владивостоке переговоры в формате один на один.

Авто Вступили в силу новые правила уплаты транспортного налога Закон расширил перечень автомобилей, за которые не надо вносить платеж. Документ вступил в силу 15 апреля.

Происшествия Трое погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае Трое погибли, пятеро пострадали в результате взрыва на химическом заводе на севере Китая, сообщает агентство "Синьхуа".

Общество Кузбасские медсестры объявили голодовку из-за массовых сокращений Медсестры акушерского отделения больницы Анжеро-Судженска в Кемеровской области со среды начнут голодовку против массового сокращения санитарок и младшего медперсонала, говорится в заявлении, распространенном профсоюзом медработников «Действие».

Кино Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон рассказали о своем первом поцелуе Незадолго до премьеры финальной части «Мстителей» актрисы, снявшиеся в роли супергероинь Черной вдовы и Капитана Марвел, Скарлетт Йоханссон и Бри Ларсон стали гостьями шоу Эллен Дедженерес.

Общество Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий Майские праздники внесут коррективы в график выплаты пенсий. Об этом сообщают в региональном отделении Фонда.

Политика О полном контроле над Венесуэлой заявил Мадуро Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что правительство страны полностью контролирует республику. Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика Гройсман посоветовал «Нафтогазу» искать дешевый газ «по всему миру» Премьер предложил компании увеличивать добычу украинского газа и заодно искать «дешевый газ по всему миру», чтобы граждане страны могли получить его по низкой цене.