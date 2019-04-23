Экономика
Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I квартале снизилась на 24%ПРАЙМ вчера в 05:34
Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический завод" (НЛМК) в первом квартале 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% и составила 382 миллиона долларов, сообщила во вторник компания.
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Выручка Новолипецкого меткомбината в первом квартале 2019 года отметилась на уровне 2,9 млрд долларов
Агентство Бизнес Информациивчера в 09:38
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Политика
Ким Чен Ын попробовал каравай по прибытии в Россию
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, прибывший в Россию с визитом, попробовал каравай.
Обновлено в 02:23
Шоу-бизнес
Ксения Собчак вернулась на «Дом-2»
Ксения Собчак вернулась на "Дом-2" Телеведущая неожиданно появилась на лобном месте.
Обновлено в 02:25
Происшествия
В Китае три человека погибли в результате взрыва на химическом заводе
Три человека погибли, пять пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 02:25
Энергетика
Команда Зеленского призывает кабмин провести переговоры с МВФ по снижению цены на газ
Команда победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского призывает НАК "Нафтогаз Украины" и правительство провести с консультации с МВФ относительно снижения цен на газ.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Бастрыкин рассказал о мотивах стрельбы подростка в керченском колледже
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал о психологической подоплеке преступления четверокурсника Керченского колледжа Владислава Рослякова, который 17 октября 2018 года устроил нападение на учебное заведение.
Обновлено в 03:06
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Экономика
Названа доля нелегальных сигарет в России
В России по итогам первого квартала 2019 года доля нелегальных сигарет достигла 10,3% всего российского табачного рынка против 7,7% годом ранее, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Kantar TNS.
Обновлено в 00:37
Общество
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.
Обновлено в 02:39
Музыка
Премьера концерта «Наша Алла» в «Гоголь-центре» пройдет 24 апреля
В московском театре «Гоголь-центр» 24 и 25 апреля состоится концерт-посвящение Алле Пугачевой «Наша Алла».
Обновлено в 01:44
Футбол
Арбитр Иванов рассудит «Краснодар» и ЦСКА в 26-м туре РПЛ
Бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым рассудит матч 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Краснодаром» и московским ЦСКА.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
ВТБ выкупит зерновой терминал в Тамани у украинского агрохолдинга
Группа ВТБ ведет переговоры о выкупе 50% зернового терминала Тамань у украинского агрохолдинга Kernel, рассказал РБК источник на рынке и подтвердил источник, близкий к владельцам терминала.
Обновлено в 00:02
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Финансы
Курс австралийского доллара резко упал и может пробить 70 центов
Лондонские трейдеры могут усилить продажи доллара Австралии, подталкивая валюту с высокой бетау ниже 70 центов США, считает Ник Твидейл, главный операционный директор Rakuten Securities Australia.
Обновлено в 02:53
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала точную дату своей смерти
Пиар-менеджер рассказала о роковом числе. Уроженка Воронежа и известная российская певица Юлия Началова знала точную дату своей смерти.
Обновлено в 03:20
Политика
Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
Обновлено в 02:45
Энергетика
Белоруссия хочет отказаться от российской нефти
В правительстве Белоруссии признают, что пока российская нефть остается более дешевым сырьем, однако в условиях, когда Россия отказалась компенсировать Белоруссии потери от налогового маневра в нефтяной сфере, цена российской нефти будет постепенно приближаться к мировой.
Обновлено вчера в 12:11
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Культура
Умер создатель клипов Киркорова Сергей Дубровский
Скончался известный оператор Сергей Дубровский. Об этом в Facebook сообщил режиссер и продюсер Сергей Кальварский.
Обновлено в 02:38
Политика
Янукович хочет вернуться на Украину
Бывший украинский лидер Виктор Янукович хочет вернуться в страну при Владимире Зеленском, который одержал победу на президентских выборах.
Обновлено вчера в 14:00
Экономика
Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
Обновлено вчера в 21:41
Футбол
«Кристал Пэлас» хочет продать нападающего за 75 миллионов евро
«Кристал Пэлас», выступающий в английской премьер-лиге, хочет получить за трансфер своего нападающего Уилфрида Заа не менее 75 миллионов евро.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Казани задержан депутат Госсовета Татарии Касымов
В Казани по подозрению в коррупционном преступлении задержан депутат Госсовета Татарии Ильдус Касымов.
Обновлено в 03:01
Политика
Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий
Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40