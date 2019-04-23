Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I квартале снизилась на 24%ПРАЙМ вчера в 05:34

Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический завод" (НЛМК) в первом квартале 2019 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24% и составила 382 миллиона долларов, сообщила во вторник компания.

Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I квартале снизилась на 24%

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