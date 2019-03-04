Чистая прибыль «Мосэнерго» в 2018 году снизилась на 6%РИА Новости 07:09

Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в 2018 году снизилась на 6% по сравнению с предыдущим годом и составила 23,77 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. Показатель EBITDA по итогам отчетного периода сократился на 3,8% — до 42,421 миллиарда рублей.

Чистая прибыль «Мосэнерго» в 2018 году снизилась на 6%

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