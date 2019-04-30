Экономика
Чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ в I квартале снизилась на 17,8%РИА Новости вчера в 06:16
Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в первом квартале 2019 года снизилась на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,58 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
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Чистая прибыль испанской Repsol в I квартале снизилась на 0,3% — до €608 млн
Rambler News Serviceвчера в 05:07
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Раскрыт размер ядерного арсенала США
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С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
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Общество
В Якутске началась первомайская демонстрация
Первомайскую колонну возглавили школьники.
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Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан
Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
Обновлено вчера в 16:16
Экономика
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Высокая доходность и скоординированные действия участников торгов указывают на возможную схему вывода части средств НПФ на счета нерезидентов, пишет ЦБ.
Обновлено вчера в 19:21
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Первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго сообщил, что прием нефти с территории России полностью остановлен до того момента, пока не будет вытеснено некачественное сырье.
Обновлено вчера в 09:58
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Обновлено вчера в 16:15
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Экономика
Сбербанку предложили уравнять комиссии за переводы между регионами
Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
Обновлено в 02:00
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Финансы
Стал известен курс рубля к летним отпускам
«Повышенный спрос на валюту дополнительно стимулирует ослабление рубля», — заявил эксперт.
Обновлено в 01:24
Общество
Отказавшаяся обслуживать геев пекарня закрылась в Кемерово
В Кемерово приостановлена работа пекарни «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых», где отказываются обслуживать геев.
Обновлено в 02:29
Происшествия
Массовая драка с ножами произошла в Москве
В Москве на улице Старый Гай произошла массовая драка, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:23
Кино
Мэйси Уильямс призналась, что Арья Старк не заслужила своей судьбы в третьем эпизоде «Игры престолов»
Экранная Арья Старк призналась, что даже её бойфренд предполагал, что сразиться с Королем Ночи на мечах должен был Джон Сноу.
Обновлено вчера в 17:00
Космос
Магма стала ключом к определению происхождения Луны
Причина, говорит Карато, заключается в том, что ранняя прото-Земля – возникла примерно через 50 миллионов лет после образования Солнца – была покрыта морем из горячей магмы, в то время как второй объект, вероятно, состоял из твердого материала.
Обновлено вчера в 06:33
Экономика
Apple отчиталась о снижении выручки и сокращении продаж iPhone
Выручка от продаж смартфонов iPhone составила $31 млрд, в то время как в прошлом году этот показатель был равен $37 млрд.
Обновлено вчера в 23:39
Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Экономика
Неработающие пенсионеры получат перерасчет социальной доплаты к пенсии
Принятые поправки в закон предполагают, что доходы пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвыплаты и некоторые другие меры господдержки, сначала доводятся социальной доплатой до прожиточного минимума, а затем повышаются на суммы проведенных индексаций.
Обновлено 29 апреля в 08:07
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье
Как защититься от клещей, рассказал Роспотребнадзор
Роспотребнадзор в период майских праздников с 1 по 15 мая запустил горячую линию и рассказал, как защититься от заражения клещевым вирусным энцефалитом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:11
Кино
Скончалась известная французская актриса Анемон
Обновлено вчера в 19:54
Общество
В Екатеринбурге тысячи человек вышли на первомайское шествие
В Екатеринбурге около 25 тысяч человек вышли на шествие в честь 1 мая.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Помпео: российские ЗРК не помешают вторжению США в Венесуэлу
Майк Помпео: «Думаю, никто не должен заблуждаться, что если президент (США) примет такое решение, если он выберет военное решение, то военные США будут иметь возможность его выполнить таким образом, который позволит достигнуть желаемого президентом результата».
Обновлено в 01:48
Общество
Алексей Текслер запретил строительство кремниевого завода в Златоусте
Глава Челябинской области Алексей Текслер принял решение по строительству кремниевого завода в Челябинской области.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол
Азмун стал лучшим игроком 26-го тура РПЛ
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сердар Азмун стал лучшим игроком 26-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщается на сайте турнира.
Обновлено в 02:51