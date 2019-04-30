Экономика
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в I квартале снизилась на 9,2%РИА Новости вчера в 10:26
Чистая прибыль ТГК-2 по РСБУ в первом квартале 2019 года снизилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 2,051 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка за отчетный период уменьшилась на 2,4%, до уровня в 12,73 миллиарда рублей.
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Чистая прибыль испанской Repsol в I квартале снизилась на 0,3% — до €608 млн
Rambler News Service05:07
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
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