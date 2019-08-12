Экономика
Чистая прибыль «Мосэнерго» по МСФО в I полугодии снизилась на 16,4%ПРАЙМ 09:16
Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по МСФО в первом полугодии 2019 года сократилась на 16,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,73 миллиарда рублей, а EBITDA снизилась на 17,6% в годовом выражении, до 22,094 миллиарда, следует из сообщения компании.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Вашингтон
Происшествия
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Причиной исключения специальностей из колледжей стало то, что за прошедшие пять лет на них практически никто не поступал.
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Футболист Алдонин намерен отсудить 47 млн рублей у МВД
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Происшествия
Друг погибшей DJ Рассказовой рассказал о последних минутах ее жизни
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Во время сортировки мусора в комплексе переработки отходов обнаружили тело новорождённой девочки, пишет «Интерфакс».
Обновлено в 09:49
Общество
Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью
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Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Черногорский нападающий Лука Джорджевич перешел из петербургского футбольного клуба "Зенит" в московский "Локомотив".
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
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Происшествия
В Красноярском крае в палатке нашли тела четырех туристов
Как сообщили в пресс-службе СК РФ по региону, утром 12 августа поступило сообщение, что на левом берегу Ангары в районе поселка Новоангарск в туристической палатке обнаружены тела четырех человек.
Обновлено в 02:40
Общество
Названы регионы с самой большой долей семей из среднего класса
"Более трети семей можно отнести к среднему классу еще в двух регионах - в Магаданской области (34,5 процента) и Чукотском автономном округе (33,8 процента)", - говорят исследователи.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Врачи рассказали об улучшении состояния избитой в Ингушетии девочки
Состояние избитой в Ингушетии девочки улучшается, она получает сеансы баротерапии, врачи продолжают заниматься лечением раны на правой руке, сообщили в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Отряд не заметят: Арктику защитят маневренные группы с «Бастионами»
В Арктике создают маневренные отряды береговых ракетных комплексов (БРК) «Бастион» и морской пехоты.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
НАТО отказалось поставлять оружие Украине
Обновлено в 05:53
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено вчера в 12:06
Происшествия
После ДТП под Новороссийском умер еще один ребенок
Количество жертв ДТП, в которое 7 августа попал экскурсионный автобус под Новороссийском, увеличилось до четырех человек, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе управления СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58
Технологии
В США протестировали программу по управлению роем беспилотников
В США провели очередное тестирование так называемого активного роя беспилотных летательных аппаратов.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП при испытаниях под Архангельском
Как отмечали в «Росатоме», на военном полигоне в Архангельской области в результате ЧП, произошедшего 8 августа в ходе испытания жидкостной реактивной двигательной установки, погибли пять сотрудников корпорации.
Обновлено в 08:02
Здоровье
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Политика
Эксперт оценил заявление о «запасе экономической прочности» Украины
Учёный секретарь Института проблем социализма, политолог, экономист Александр Дудчак в беседе с ФАН оценил заявление директора департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергея Саливона о том, что страна существует главным образом за счёт внешней финансовой поддержки и её отсутствие может привести к разрушению экономики.
Обновлено в 07:56
Экономика
Goldman Sachs предрек экономике США спад из-за торговой войны с Китаем
Затягивание торгового конфликта между Китаем и США, развязанного администрацией президента Дональда Трампа, приведет к снижению темпов роста американской экономики вплоть до рецессии.
Обновлено в 09:37
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили из пневматики
Обновлено в 08:38