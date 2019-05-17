Финансы

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублейТАСС 05:07

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мосбиржа направила в резервы 2,4 млрд рублей из-за пропаж зерна

Rambler News Service05:18

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублей

ТАСС05:07

Московская биржа уменьшила квартальную прибыль до 3,1 млрд рублей по МСФО

Банки.ру04:18

Пропавшее зерно стоило Московской бирже чистой прибыли

Ведомости04:32

Чистая прибыль «Московской биржи» по МСФО в 1-м квартале снизилась на 28%

Финмаркет02:47

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в I квартале снизилась на 27,8%

ПРАЙМ02:37

Чистая прибыль Мосбиржи в 1 квартале снизилась на 27,8%

Finam.Ru02:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Обновлено вчера в 17:08
Политика

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

Опрос о строительстве храма Святой Екатерины в Екатеринбурге будет предварительно обсуждён в гордуме.
Обновлено в 03:07
Политика

Владимира Зеленского лишили возможности распустить Раду

Как сообщало ИА REGNUM, для роспуска Верховной рады, согласно действующему законодательству Украины, необходима одна из трех причин: если она не может сформировать правительство, если Рада не проводит заседания в течение месяца или если в парламенте отсутствует коалиция.
Обновлено в 04:06
Авто

Новую Skoda Octavia сфотографировали почти без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Политика

Однополые браки легализовали на Тайване

На Тайване одобрили однополые браки. Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что новый закон уже вступил в силу.
Обновлено в 04:25
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

Летчики армейской авиации ЗВО прибыли в Крым на конкурс «Авиадартс»

Обновлено в 04:24
Кино

Актер Роберт Паттинсон претендует на роль Бэтмена

Актер Роберт Паттинсон может сыграть роль Бэтмена в новом фильме режиссера Мэтта Ривза, сообщает «МИР 24» со ссылкой на зарубежные СМИ.
Обновлено в 04:57
Кино

Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»

На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Политика

Матвиенко встретится в Стамбуле с Эрдоганом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет в пятницу, 17 мая, переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Обновлено в 05:15
Авто

KIA анонсировала новинки для российского рынка

Обновлено вчера в 10:02
Происшествия

В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС

Обновлено в 04:11
Происшествия

В Москве ищут родственников девочки, оставленной в поликлинике

Следователи ищут родственников маленькой девочки, оставленной в четверг в поликлинике на севере Москвы, рассказала журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Посетители кафе «Япошка» в Энгельсе отравились роллами

В Энгельсе Саратовской области посетители кафе «Япошка» отравились роллами.
Обновлено в 03:50
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено вчера в 22:40
Политика

Россия готова к переговорам с Украиной по газу, заявили в Минэнерго

Яновский добавил, что после недавних президентских выборов новоизбранный глава государства еще не прошел инаугурацию, неизвестен состав правительства и неясно, кто именно будет принимать участие в консультациях от украинской стороны.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Общество

Российская журналистка случайно полдня проходила с трусами на голове

Российская журналистка Олеся Герасименко не заметила, как половину рабочего дня провела с собственными трусами на голове.
Обновлено в 00:10
Общество

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Технологии

LG разработала чип с движком искусственного интеллекта

Чип содержит проприетарный нейронный движок LG Neural Engine.
Обновлено в 04:24
Общество

В Москве началось прощание с Сергеем Доренко

В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:00
Политика

МИД Германии призвал сохранить членство России в Совете Европы

В Берлине продолжают выступать за сохранение членства России в Совете Европы, заявила на брифинге официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
Обновлено 15 мая в 08:20
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Происшествия

В Омске срежут все острые штыри со школьных заборов

В Омске со всех пришкольных заборов срежут штыри. Распоряжение дала мэр города Оксана Фадина.
Обновлено в 02:34
Политика

Российские депутаты отчитались о доходе ниже прожиточного минимума

Заработок ниже прожиточного минимума в 2018 году задекларировали 60 депутатов региональных заксобраний, из них 11 указали нулевой доход.
Обновлено в 04:03
Авто

Новый кроссовер Chery получит дизайн от Mitsubishi Eclipse Cross

Китайские издания поделились тизерами новой модели кроссовера от компании Chery.
Обновлено в 03:47
Политика

Путин признался, что знает о массовом бегстве из Омска

Владимир Владимирович признался, что он в курсе ситуации.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Армия и оружие

Рассекречен белорусский экспериментальный бронеавтомобиль «Защитник»

На Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019 в Минске впервые продемонстрирован экспериментальный бронеавтомобиль "Защитник", относящийся к классу техники с повышенной противоминной стойкостью (MRAP).
Обновлено вчера в 08:03
Как работают Яндекс.Новости?
Главное