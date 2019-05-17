Финансы

Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублейТАСС 05:07

Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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