Финансы
Чистая прибыль Мосбиржи в I квартале снизилась до 3,1 млрд рублейТАСС 05:07
Чистая прибыль Московской биржи по итогам первого квартала 2019 года уменьшилась по сравнению с январем - мартом предыдущего года на 27,8%, до 3,095 млрд рублей, говорится в отчетности биржи по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
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