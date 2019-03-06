Экономика

Чистая прибыль Мосбиржи в 2018 году снизилась на 2,6% по МСФОБанки.ру 01:41

Чистая прибыль Московской биржи по итогам 2018 года снизилась по сравнению с предыдущим годом на 2,6%, до 19,72 млрд рублей (с 20,255 млрд рублей в 2017 году), следует из отчетности торговой площадки по МСФО. Базовая прибыль на одну акцию уменьшилась на 2,8%, до 8,76 рубля.
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Комиссионные доходы Мосбиржи выросли на 11,5% в 2018 году

REGNUM06:03

Чистая прибыль «Московской Биржи» в 2018 году снизилась на 2,6%

Finam.Ru01:35

Чистая прибыль Мосбиржи в 2018 году снизилась на 2,6% по МСФО

Банки.ру01:41

Мосбиржа в 2018 году увеличила комиссионный доход до 23,6 млрд рублей

ТАСС01:38

Чистая прибыль Мосбиржи за 2018 год упала на 2,6%

Интерфакс01:33

Чистая прибыль Московской биржи по МСФО в 2018 г снизилась на 2,6%

ПРАЙМ01:32

Прибыль Мосбиржи по МСФО за 2018 год снизилась на 2,6%

Коммерсантъ02:03
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Политика

Волгоградский депутат: Пенсии в 8 тыс. получают «тунеядцы и алкаши»

Средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии в Волгоградской области составляет 1805 рублей, такие доплаты получают более 89,7 тысячи жителей области.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие

Генштаб Украины заявил об угрозе вторжения по трем направлениям

Украина опасается вторжения российских войск по трем направлениям, заявил начальник Генштаба украинских вооруженных сил Виктор Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного на Украине.
Обновлено в 09:27
Происшествия

В Дагестане 14 детей попали в больницу после отравления в детском саду

После отравления в детском саду в Дагестане 14 детей попали в больницу.
Обновлено в 09:47
Политика

В Кремле прокомментировали прерванное выступление Орешкина в Госдуме

Решение спикера Госдумы перенести выступление главы Минэкономразвития Максима Орешкина является частью рабочего процесса, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:30
Кино

Умерла сценарист «Обыкновенного фашизма» Майя Туровская

Советский и российский киновед, театральный критик, культуролог и сценарист Майя Туровская умерла на 95-м году жизни, сообщила РБК главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова.
Обновлено в 11:30
Происшествия

В Петербурге «черный риэлтор» получил пожизненный срок за убийства

Обновлено в 06:54
Спорт

WADA завершило загрузку 24 терабайт данных из московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) завершило процесс загрузки около 24 терабайт данных из московской антидопинговой лаборатории, их криминалистической индексации и сопряжения с различным оборудованием, сообщается на официальном сайте агентства.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей

Советнику главы «Газпром межрегионгаз» Раулю Арашукову предъявлено обвинение в хищении газа на 30 млрд рублей и создании организованного преступного сообщества (ОПС), сообщил 6 марта источник в следственных органах агентству ТАСС.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие

Индия опровергла сведения о сбитом Пакистаном Су-30

В ходе воздушного боя, произошедшего между ВВС Индии и Пакистана 27 февраля, пакистанская сторона выпустила несколько ракет класса «воздух — воздух» AMRAAM.
Обновлено в 10:46
Музыка

Умер первый бас-гитарист группы Queen

Первый бас-гитарист британской группы Queen Майк Гроуз скончался. Об этом в фейсбуке сообщил барабанщик группы Роджер Тейлор.
Обновлено в 10:54
Общество

«Останкино» потребовало от «Красного квадрата» 87 млн рублей

Напомним, «Красный квадрат» производит программы «Кто хочет стать миллионером», «Контрольная закупка», «Угадай мелодию», «Модный приговор» и «Давай поженимся».
Обновлено в 10:39
Происшествия

Москвичка попыталась продать дочь за 1 млн рублей через соцсети

Обновлено в 03:35
Транспорт

Минтранс не разрешил «Победе» ввести платную регистрацию в аэропортах

Что еще известно: В конце прошлого года гендиректор «Победы» Андрей Калмыков рассказывал, что направил в Минтранс предложение исключить из федеральных авиационных правил обязанность авиакомпаний включать в тариф расходы на регистрацию пассажиров в аэропорту.
Обновлено в 11:17
Политика

Венесуэла объявила посла Германии персоной нон грата

Правительство Венесуэлы объявило персоной нон грата посла Германии Даниэля Мартина Криенера, сообщил МИД страны.
Обновлено в 10:19
Спорт

Оглашен состав сборной России на смешанную эстафету чемпионата мира

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав команды на предстоящую стартовую гонку чемпионата мира.
Обновлено в 11:51
Финансы

Доллар США превысил отметку в 66 рублей

Курс доллара США в ходе торгов на Московской бирже сегодня, 6 марта, превысил отметку в 66 рублей.
Обновлено в 11:17
Экономика

Число мультимиллионеров в России вырастет на четверть к 2023 году

В течение ближайших пяти лет количество супербогачей в России вырастет на 24% до 1860 человек.
Обновлено в 11:43
Общество

В Совфеде оценили слова владимирской чиновницы о питании школьников

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с m24 прокомментировал слова директора Департамента образования Владимирской области Ольги Беляевой об ответственности родителей за организацию питания школьников.
Обновлено в 11:36
Происшествия

В Москве у могилы Сталина задержали активистов «Декоммунизации»

Обновлено вчера в 05:27
Общество

Госдума отклонила предложение передавать пенсию по наследству

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов отклонили законопроект, согласно которому страховые пенсии предлагалось передавать по наследству.
Обновлено в 07:52
Политика

Авиабилеты могут подорожать из-за закрытого неба над Пакистаном

Авиакомпании не ставят вопрос о кардинальных убытках из-за закрытого неба над Пакистаном, хотя им приходится организовывать стыковочные рейсы и дополнительную заправку на пути следования в Юго-Восточную Азию и обратно.
Обновлено в 11:22
Политика

Лавров: РФ ответит, если США разместят запрещенные ДРСМД ракеты

Лавров отметил, что глава государства Владимир Путин ранее заявил, что, если Вашингтон выйдет из Договора и начнет развертывать пока еще запрещенные ракеты в той или иной части мира, у Москвы остается право сделать то же самое.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Видео избиения родственников Дудя появилось в сети

"В сети появилось видео с избиением матери и брата журналиста Юрия Дудя", - отмечает портал.
Обновлено в 09:45
Авто

Список попадающих под «налог на роскошь» автомобилей расширили

Министерство промышленности и торговли РФ расширило список автомобилей, попадающих под так называемый «налог на роскошь».
Обновлено в 10:06
Авто

В России упали продажи новых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей на российском рынке в феврале 2019 года упали на 3,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составили 128 406 машин.
Обновлено в 09:23
Политика

США похвалили Белоруссию за позицию по Крыму

Представитель Госдепа США Джордж Кент во время официального визита в Минск похвалил Белоруссию за «непризнание российской юрисдикции над Крымом».
Обновлено в 11:20
Энергетика

«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2»

«Газпром» построил треть газопровода «Северный поток — 2». Об этом говорится в заявлении компании по итогам встречи председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера и председателя правления австрийской OMV Райнера Зеле.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Миллиардер умер во время операции по увеличению пениса

Израильский миллиардер Эхуд Арье Ланиадо скончался в Париже во время операции по увеличению пениса, пишет «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:33
Политика

Volkswagen не может купить долю в «Группе ГАЗ» из-за санкций

Санкции сняты после того, как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
Обновлено в 09:57
Происшествия

В Ленобласти возбудили дело о мошенничестве на стройке газопровода

По результатам рассмотрения материалов возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество".
Обновлено в 05:50
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