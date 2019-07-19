Экономика
Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвоеRambler News Service 02:51
Квартальная прибыль увеличилась на 49%, до $13,2 млрд. Выручка IT-компании выросла на 14% — со $110 млрд до $125,8 млрд по итогам фингода, завершившегося 30 июня. Операционная прибыль составила почти $43 млрд против $35 млрд годом ранее, ее рост составил 23%.
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Политика
Украинский суд отказался освободить Вышинского
Подольский суд Киева продлил арест руководителю РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 19 сентября, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:07
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
На Украине националисты возмутились приездом российской телеведущей Даны Борисовой в Киев.
Обновлено в 09:17
Культура
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Политика
Украинский ресторан вывесил табличку с оскорблением русскоязычных клиентов
Сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в ресторан табличку с оскорблением в адрес русскоговорящих клиентов, пишет Страна.ua.
Обновлено в 10:45
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Игры
Представлен новый геймплейный трейлер Control с рейтрейсингом
Компания NVIDIA выпустила новый официальный трейлер игрового процесса для игры Control, в котором демонстрируются эффекты трассировки лучей в реальном времени.
Обновлено в 02:08
Хоккей
Призер Олимпийских игр покончил с собой
Бывший нападающий "Детроид Ред Вингс", обладателей серебряных медалей в составе сборной Канады на Олимпийских играх 1994 года, 48-летний хоккеист Грег Джонсон покончил с собой, сообщает Detroit Free Press.
Обновлено в 09:55
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Александр Ширвиндт отмечает 85-летний юбилей
Художественному руководителю Московского академического театра сатиры, народному артисту РСФСР исполнилось 85 лет, передает ОТР.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Экономика
Путин поручил дать жилье всем малоимущим
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Гаджеты
Водоблок EK-FC Trio RTX 2080 Ti Classic RGB предназначен для 3D-карт MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio
Словенская компания EK Water Blocks, специализирующаяся на компонентах систем жидкостного охлаждения, представила водоблок EK-FC Trio RTX 2080 Ti Classic RGB, совместимый с 3D-картами MSI RTX 2080 Ti Gaming X Trio.
Обновлено в 04:16
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес
Русскоязычные пользователи устроили флешмоб в инстаграме Леди Гаги
Более 280 000 комментариев русскоязычных пользователей получила на 17 июля запись на инстаграм-странице певицы Леди Гага.
Обновлено 17 июля в 12:34
Авто
Nissan представил новый минивэн Serena
Пятое поколение минивэна Nissan Serena, представленное 3 года назад, дождалось первого заметного обновления дизайна.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Авто
Porsche представил среднемоторный 911 RSR
Мировая премьера нового Porsche 911 RSR состоится 1 сентября этого года в рамках этапа WEC в Сильверстоуне.
Обновлено в 03:28
Музыка
Пугачева устроила овации Maruv на концерте в Юрмале
Супруги приехали в Юрмалу, где вместе с остальными зрителями посмотрели выступления артистов.
Обновлено в 09:49
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран
Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено в 08:07
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие
Советник Зеленского спрогнозировал судьбу ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Никита Потураев, советник украинского лидера Владимира Зеленского, в интервью изданию «Цензор.нет» заявил, что в случае нападения на Донбасс и Крым вооруженные силы Украины (ВСУ) будут полностью разбиты.
Обновлено в 10:25
Политика
Мутко доложил Путину о сроках восстановления жилья в Иркутской области
Полное восстановление жилья в пострадавших от паводка районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года, сообщил вице-премьер Виталий Мутко президенту РФ Владимиру Путину на совещании в терминале аэропорта Братска.
Обновлено в 09:07
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
"Станция под контролем вошла в атмосферу, что означает полное завершение ее миссии", - отмечается в заявлении.
Обновлено в 10:14