Экономика
Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвоеКоммерсантъ 05:43
Несколько дней назад Microsoft подписала соглашение с телекоммуникационной компанией AT&T на $2 млрд, сделка в числе прочего предусматривает использование AT&T Azure. В то же время рост выручки Azure замедляется: в третьем квартале он составлял 73%, а годом ранее — 89%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:19, Вашингтон
Политика
В офисе Зеленского назвали чушью сообщения об инциденте с Полтораком
Заместитель председателя офиса президента Руслан Рябошапка разъяснил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком не было никакого конфликта.
Обновлено в 10:00
Авто
Автомобили BMW в России получили новые цены
В ходе мониторинга цен на российском авторынке в июле эксперты «Цена Авто» зафиксировали подорожание сразу 14 моделей BMW.
Обновлено в 01:16
Общество
Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны
Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено в 11:56
Культура
«Нашествие» впервые выйдет на связь с МКС
Впервые на музыкальном фестивале «Нашествие» организаторы запустят прямую связь с МКС.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский подтвердил готовность обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на украинца Олега Сенцова.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Здоровье
Доктор Мясников назвал болезни, которые можно определить по глазам
Доктор Александр Мясников назвал заболевания, которые врач может определить по глазам человека.
Обновлено в 08:52
Здоровье
Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ
Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено в 03:05
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Футбол
«Сочи» арендовал у «Зенита» Мостового
"Сочи" взял в аренду у петербургского "Зенита-2" полузащитника Андрея Мостового до конца сезона-2019/20, сообщается на сайте сочинского футбольного клуба.
Обновлено в 10:41
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Путин введет электронные визы в Санкт-Петербурге
Президент России Владимир Путин анонсировал подписание указа о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 11:27
Политика
Зеленский уволил 11 послов Украины
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 11 послов, в том числе украинского посла в США Валерия Чалого.
Обновлено в 10:18
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Дымовую шашку на акции на Трубной площади бросил глава благотворительного фонда «Антошка»
Провокатором, кинувшим дымовую шашку на акции за допуск на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов на Трубной площади, оказался уроженец Оренбурга Антон Бузаев, который руководит благотворительным фондом «Антошка».
Обновлено в 10:14
Космос
Госкомиссия утвердила экипаж новой экспедиции на МКС
Государственная комиссия утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), который отправится 20 июля на орбиту с космодрома Байконур на пилотируемом корабле "Союз МС-13".
Обновлено в 09:03
Политика
Путин потребовал усилить борьбу с незаконной вырубкой леса
Путин напомнил, что незаконная вырубка леса ведет в том числе к переувлажнению почвы и увеличивает риски наводнений.
Обновлено в 09:18
Кино
Появился первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
В интернете опубликовали первый трейлер фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», пишет «Киноафиша».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Власти Германии предупредили о рисках использования FaceApp
FaceApp — приложение для редактирования фотографий, которое позволяет «отбелить» кожу, «состарить» лицо или «изменить» пол.
Обновлено вчера в 14:38
Шоу-бизнес
Россияне просят Леонардо Ди Каприо спасти Байкал
Обновлено в 08:25
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Политика
В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука
Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) не поддерживают план лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по созданию автономного региона.
Обновлено в 11:22
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубеж
Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.
Обновлено в 11:48
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»
Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52