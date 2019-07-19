Экономика
Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвоеRambler News Service 02:51
Чистая прибыль Microsoft выросла в 2,3 раза — с $16,5 млрд до $39,2 млрд — по итогам 2019 финансового года, указано в отчетности американской корпорации по US GAAP. Квартальная прибыль увеличилась на 49%, до $13,2 млрд.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 15:26, Вашингтон
Футбол
Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»
«Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком».
Обновлено в 09:44
Футбол
«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ
Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
Обновлено в 12:43
Армия и оружие
Американцы сбили иранский беспилотник
Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено вчера в 15:41
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика
Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области
Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 08:17
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Политика
Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер
Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко дала сыну необычное имя
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко дала сыну необычное имя Екатерина Колисниченко определилась с именем для новорожденного сына.
Обновлено в 01:47
Наука
Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта
Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются.
Обновлено в 02:59
Энергетика
Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно
Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Наука
Низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток
Ученые из Wellcome Sanger Institute и Кембриджского университета доказали, что низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес
52-летняя Николь Кидман ждет ребенка
Наверное, знаменитая голливудская актриса Николь Кидман очень любит детей, если рискнула в серьезном для беременности возрасте снова стать мамой.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В Мюнхене пропали две россиянки
Обновлено вчера в 12:21
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Наука
Ученые открыли новый вид динозавра с утиным клювом
Специалисты из Института палеонтологии Микеля Крузафона обнаружили нового динозавра, который относится к виду Aquilarhinus palimentus.
Обновлено 16 июля в 10:18
Происшествия
После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков
По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Религия
В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту
На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
После драки в Чемодановке открыли пункт полиции
Обновлено в 15:17
Политика
Трамп: власти США успешно решат вопрос о повышении потолка госдолга
Администрация и Конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга.
Обновлено в 14:54
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75
Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Политика
Российское приложение Face App назвали угрозой нацбезопасности США
Об угрозе, которая исходит от приложения российских разработчиков FaceApp заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию
Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Происшествия
В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере
Обновлено в 13:55
Кино
Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну своей смерти
Напомним, что Король Ночи был убит в финальном сезоне сериала «Игра престолов». Его смерть вызвала массу споров между поклонниками ленты.
Обновлено в 14:38
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50