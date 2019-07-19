Экономика

Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвоеRambler News Service 02:51

Чистая прибыль Microsoft выросла в 2,3 раза — с $16,5 млрд до $39,2 млрд — по итогам 2019 финансового года, указано в отчетности американской корпорации по US GAAP. Квартальная прибыль увеличилась на 49%, до $13,2 млрд.
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Корпорация Microsoft резко увеличила годовую прибыль

Актуальные Новости09:24

Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвое

Коммерсантъ05:43

Чистая прибыль Microsoft может вырасти до $9,4 млрд

Finam.Ruвчера в 09:00

Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%

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Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвое

Rambler News Service02:51

Прибыль Microsoft в последнем квартале года превысила ожидания экспертов почти на $4 млрд

ТАССвчера в 19:51

Microsoft может стать крупнейшей облачной компанией в мире в течение пяти лет

ПРАЙМ05:41
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Андрей Аршавин: «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком»

«Спартак» пока не может найти свою игру, не может определиться с составом. Думаю, что «Ростов» является фаворитом в матче со «Спартаком».
Обновлено в 09:44
Футбол

«Динамо» и «Рубин» первыми опробуют систему VAR в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков официально сообщил, что со 2-го тура в РПЛ вводится система VAR: первый матч, где ее опробуют, будет «Динамо» - «Рубин».
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Американцы сбили иранский беспилотник

Дональд Трамп заявил, что корабль Военно-морских сил США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
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Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика

Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

Владимир Путин остался недоволен работой по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 08:17
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Саммиты ШОС и БРИКС 2020 года пройдут в Петербурге, а не в Челябинске.
Обновлено в 14:09
Политика

Путин поручил отменить штрафы со спрятанных камер

Президент России Владимир Путин поручил отменить штрафы за нарушения правил дорожного движения, зафиксированные скрытыми камерами.
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко дала сыну необычное имя

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко дала сыну необычное имя Екатерина Колисниченко определилась с именем для новорожденного сына.
Обновлено в 01:47
Наука

Создана библиотека изображений, недоступных для искусственного интеллекта

Почти любой проект по разработке искусственного интеллекта для распознавания образов и машинного зрения требует обширной базы данных, в которой содержатся уже распознанные и описанные людьми изображения: на них нейросети обучаются и совершенствуются.
Обновлено в 02:59
Энергетика

Путин заявил, что серьезно ограничивать цены на топливо опасно

Президент России Владимир Путин объяснил, почему серьезно ограничивать рост цен на топливо нельзя.
Обновлено в 13:31
Наука

Низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток

Ученые из Wellcome Sanger Institute и Кембриджского университета доказали, что низкие дозы радиации провоцируют развитие раковых клеток.
Обновлено в 08:46
Шоу-бизнес

52-летняя Николь Кидман ждет ребенка

Наверное, знаменитая голливудская актриса Николь Кидман очень любит детей, если рискнула в серьезном для беременности возрасте снова стать мамой.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации

Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
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Происшествия

В Мюнхене пропали две россиянки

Обновлено вчера в 12:21
Кино

Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов

Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Дезертир с гранатой задержан у здания Рады

В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Наука

Ученые открыли новый вид динозавра с утиным клювом

Специалисты из Института палеонтологии Микеля Крузафона обнаружили нового динозавра, который относится к виду Aquilarhinus palimentus.
Обновлено 16 июля в 10:18
Происшествия

После главного землетрясения в Афинах последовали семь новых толчков

По данным афинского Геодинамического института, магнитуда землетрясения составила 5,1. После главного землетрясения последовали семь новых подземных толчков.
Обновлено в 07:54
Религия

В Москве построят православную церковь по футуристическому проекту

На Верейской улице на западе Москвы по футуристическому архитектурному проекту будет построен православный храм священномученика Игнатия Богоносца.
Обновлено в 02:11
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия

После драки в Чемодановке открыли пункт полиции

Обновлено в 15:17
Политика

Трамп: власти США успешно решат вопрос о повышении потолка госдолга

Администрация и Конгресс США успешно договорятся о повышении потолка госдолга.
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Происшествия

Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 75

Число отравившихся едой из столичных вендинговых автоматов сети Healthy food увеличилось до 75.
Обновлено в 11:13
Политика

Российское приложение Face App назвали угрозой нацбезопасности США

Об угрозе, которая исходит от приложения российских разработчиков FaceApp заявил лидер демократов в сенате США Чак Шумер.
Обновлено вчера в 05:30
Армия и оружие

F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Спорт

Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию

Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В Башкирии шесть человек пострадали при взрыве на катере

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Кино

Король Ночи из «Игры престолов» раскрыл тайну своей смерти

Напомним, что Король Ночи был убит в финальном сезоне сериала «Игра престолов». Его смерть вызвала массу споров между поклонниками ленты.
Обновлено в 14:38
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны страны Степана Полторака во врем разговора с чиновниками.
Обновлено в 12:50
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