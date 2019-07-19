Экономика

Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвоеRambler News Service 02:51

Квартальная прибыль увеличилась на 49%, до $13,2 млрд. Выручка IT-компании выросла на 14% — со $110 млрд до $125,8 млрд по итогам фингода, завершившегося 30 июня. Операционная прибыль составила почти $43 млрд против $35 млрд годом ранее, ее рост составил 23%.
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Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвое

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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:55, Вашингтон
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Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
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