Экономика
Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвоеRambler News Service 02:51
Квартальная прибыль увеличилась на 49%, до $13,2 млрд. Выручка IT-компании выросла на 14% — со $110 млрд до $125,8 млрд по итогам фингода, завершившегося 30 июня. Операционная прибыль составила почти $43 млрд против $35 млрд годом ранее, ее рост составил 23%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:55, Вашингтон
Шоу-бизнес
Женственный сын Элизабет Херли становится копией своей мамы
Обновлено вчера в 11:01
Шоу-бизнес
Надежда Оболенцева показала фото со свадьбы с Резо Гигинеишвили
Накануне состоялась свадьба режиссера Резо Гигинеишвили и светской львицы Надежды Оболенцевой, которая показала свой наряд в Instagram.
Обновлено в 04:00
Общество
В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном
Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Обновлено в 04:08
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Футбол
Экс-игрокам сборной Англии предлагали деньги за критику ЧМ-2022
Бывших игроков сборной Англии Сола Кэмпбелла и Стэна Коллимора попросили критиковать чемпионат мира в Катаре 2022 года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
Джихадисты в Сирии атаковали православный город с россиянами
Боевики-джихадисты второй день подряд атакуют христианский город в сирийской провинции Идлиб, где в большом количестве присутствуют российские военнослужащие.
Обновлено в 05:33
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин опроверг слухи о причинах паводка в Иркутской области
Обновлено в 05:09
Общество
На Приморье надвигается тайфун «Данас»
Обновлено вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Роза Сябитова пообещала найти Ирине Шейк лучшего жениха Подмосковья
По мнению Сябитовой, Ирине стоит пересмотреть свои взгляды на мужчин и обратить свое внимание на «отечественного производителя», который совершенно точно будет надежнее каких-то зарубежных «экземпляров».
Обновлено в 03:39
Армия и оружие
Видео ракетных стрельб в Черном море появилось в сети
Телеканал «Звезда» опубликовал видео учебных стрельб фрегата «Адмирал Макаров» и берегового ракетного комплекса «Утес» в Черном море.
Обновлено в 01:26
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
Портал «Громадське» сообщает, что обыски также ведутся в инвестгруппе ICU, которая якобы выступала финансовым консультантом Порошенко и советником по продаже предприятия Roshen.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» попросил убежища в Литве
Россиянин Роман Ружечко, задержанный в Вильнюсе по делу о загрязнении нефтепровода "Дружба", попросил политического убежища в Литве, сообщили в пятницу в Вильнюсском городском участковом суде.
Обновлено в 06:29
Транспорт
Движение на Большой кольцевой линии метро в Москве восстановили
Движение поездов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено, сообщает пресс-служба столичной подземки в Twitter.
Обновлено в 01:55
Политика
В ТАСС сменится главный редактор
В ТАСС со 2 августа сменится главный редактор, им станет Михаил Петров, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 06:42
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Названа причина задымления Boeing в Шереметьево
Представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская назвала причину задымления в самолете Boeing 737 авиакомпании Nordwind («Северный ветер»).
Обновлено в 04:27
Политика
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено в 02:57
Политика
Москалькова напомнила, что Вышинский категорически против обмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что меру пресечения Кириллу Вышинскому следует изменить без каких-либо условий.
Обновлено в 05:15
Здоровье
Неизвестная болезнь увеличила лицо филиппинца в несколько раз
Филиппинские врачи не смогли поставить диагноз жителю острова Лейте, чье лицо увеличилось в несколько раз после приема лекарств от синусита.
Обновлено в 04:45
Политика
Путин упростил украинцам получение российского паспорта
Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено вчера в 02:53
Авто
Nissan представил новый минивэн Serena
Пятое поколение минивэна Nissan Serena, представленное 3 года назад, дождалось первого заметного обновления дизайна.
Обновлено в 00:33
Общество
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей
Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Гаджеты
Microsoft представила голограмму-переводчик
Обновлено вчера в 20:10