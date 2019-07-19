Экономика
Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвоеRambler News Service 02:51
Квартальная прибыль увеличилась на 49%, до $13,2 млрд. Выручка IT-компании выросла на 14% — со $110 млрд до $125,8 млрд по итогам фингода, завершившегося 30 июня. Операционная прибыль составила почти $43 млрд против $35 млрд годом ранее, ее рост составил 23%.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 07:48, Вашингтон
Шоу-бизнес
52-летняя актриса Николь Кидман ждет ребенка
Обновлено в 00:22
Политика
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Культура
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Технологии
S7 Airlines увеличила перевозки пассажиров за 1 полугодие на 14,2%
За январь-июнь 2019 года авиакомпании группы S7 перевезли 8 157 908 пассажиров, на 14,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщает компания.
Обновлено в 05:32
Политика
Президент Грузии сочла беспрецедентным решение ЕСПЧ о «Рустави 2»
Европейский суд по правам человека (ЕПСЧ) принял беспрецедентное решение в деле грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави-2».
Обновлено в 06:26
Общество
Первый снег выпал на Полюсе Холода в Якутии
Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом Холода.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Героиню текста «Батеньки» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде
Героиню текста издания «Батенька, да вы трансформер» о героиновой зависимости Анну Глазову отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, сообщает «МБХ Медиа».
Обновлено в 07:30
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области
Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Политика
Новая глава ЕК Урсула фон дер Ляйен назвала угрозой «Северный поток-2»
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что газопровод "Северный поток-2" угрожает независимости Европы от российских энергоресурсов, передает РИА Новости.
Обновлено в 06:43
Политика
В Нидерландах отклонили жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционный суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 07:27
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Политика
Российский МИД считает готовящиеся санкции США «бессмысленными»
Накануне США анонсировали новые ограничения в отношении государственного долга РФ, а также персональные санкции для некоторых российских силовиков.
Обновлено в 07:42
Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки
Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Происшествия
РПЦ опровергла проблемы с движением скорых из-за кортежа патриарха
18 июля Telegram-канал Baza опубликовал видео и сообщение о том, что из-за визита патриарха около 30 минут машины скорой помощи не могли покинуть подстанцию.
Обновлено в 06:42
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Космос
Завершился второй эксперимент имитации полета на Луну
Как сообщает ТАСС, участники эксперимента, имитировавшего полет на Луну с высадкой на ее поверхность, полностью выполнили все его задачи.
Обновлено 17 июля в 09:25
Шоу-бизнес
На грани развода: мужа певицы Глюкозы заметили в ресторане с брюнеткой
Еще в начале года Александра заметили в ресторане на Новой Риге в компании эффектной брюнетки.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия
Полиция предположила убийство пропавших в Мюнхене россиянок
Полиция не исключает, что пропавшие в Мюнхене россиянки Мария и Татьяна Г. были убиты. Об этом сообщил источник, близкий к следствию.
Обновлено в 06:34
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Обновлено в 07:28
Гаджеты
Huawei не планирует использовать HongMeng OS вместо Android
В дальнейшем Huawei намерена продолжить использование операционной системы Android в своих мобильных устройствах.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении в «Дружбе» попросил политическое убежище
Обвиняемый по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко, который был задержан Интерполом в Вильнюсе, попросил политическое убежище в Литве.
Обновлено в 07:44
Футбол
Джеймс Харден стал совладельцем футбольного клуба «Хьюстон Динамо»
Защитник клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Джеймс Харден приобрел пакет акций футбольного клуба американо-канадской лиги Major League Soccer (MLS) "Хьюстон Динамо".
Обновлено в 05:17
Происшествия
Российские силовики вскрыли квартиру усыновившей детей гей-пары
Оперативники провели обыск в московской квартире мужчин-геев, которые усыновили и воспитывают двух мальчиков, пишет «Медиазона» со ссылкой на сообщение ЛГБТ-группы «Выход».
Обновлено в 06:59
Космос
Google посвятила дудл 50-летию высадки на Луну
Обновлено в 03:55