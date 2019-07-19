Экономика

Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвоеRambler News Service 02:51

Квартальная прибыль увеличилась на 49%, до $13,2 млрд. Выручка IT-компании выросла на 14% — со $110 млрд до $125,8 млрд по итогам фингода, завершившегося 30 июня. Операционная прибыль составила почти $43 млрд против $35 млрд годом ранее, ее рост составил 23%.
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Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвое

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Первый снег выпал в горах в районе села Томтор Оймяконского улуса Якутии, который также называют Полюсом Холода.
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Героиню текста «Батеньки» выпустили из СИЗО под подписку о невыезде

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Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что газопровод "Северный поток-2" угрожает независимости Европы от российских энергоресурсов, передает РИА Новости.
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Накануне США анонсировали новые ограничения в отношении государственного долга РФ, а также персональные санкции для некоторых российских силовиков.
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Как сообщает ТАСС, участники эксперимента, имитировавшего полет на Луну с высадкой на ее поверхность, полностью выполнили все его задачи.
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Обвиняемый по делу о загрязнении нефтепровода «Дружба» Роман Ружечко, который был задержан Интерполом в Вильнюсе, попросил политическое убежище в Литве.
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