Экономика
Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвоеКоммерсантъ 05:43
Несколько дней назад Microsoft подписала соглашение с телекоммуникационной компанией AT&T на $2 млрд, сделка в числе прочего предусматривает использование AT&T Azure. В то же время рост выручки Azure замедляется: в третьем квартале он составлял 73%, а годом ранее — 89%.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:25, Вашингтон
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Политика
Путин встретился с пострадавшими от паводка жителями Иркутской области
Владимир Путин посетил город Тулун в Иркутской области, пострадавший от паводка.
Обновлено в 06:14
Общество
На Городском пруду в Екатеринбурге появилось маслянистое пятно
Маслянистое пятно появилось в акватории Городского пруда в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:22
Общество
Росстандарт отменил ГОСТ на фотосессии для новорожденных
Обновлено в 07:17
Происшествия
Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске
В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Сильное землетрясение вызвало панику в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:59
Происшествия
Названа причина вынужденной посадки самолета «ЮТэйр» на Урале
Причиной вынужденной посадки в аэропорту Екатеринбурга самолета авиакомпании "ЮТэйр", летевшего из Самары в Сургут, стал сработавший датчик топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Чурикова совершила «двойное падение» со сцены театра
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Бой танков Abrams и Т-72М на военном полигоне в Польше сняли на видео
Как сообщает автор YouTube-канала Defense Video News, ролик был снят на полигоне Бемово Пески в Польше. Танки Т-72 появились в 1973 году.
Обновлено в 07:51
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика
Депутаты Рады обратились в КС из-за закона о статусе Донбасса
Депутаты Верховной рады Украины в пятницу подали обращения в Конституционный суд относительно конституционности закона об особом статусе Донбасса, сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.
Обновлено в 06:13
Армия и оружие
РФ не ведет консультации о второй военной базе в Киргизии
Замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не ведет никаких консультаций о второй базе в Киргизии, поскольку отличие от других стран не ставит целью «заполонить» военными базами весь мир.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Под Калининградом столкнулись микроавтобус и бензовоз
Обновлено в 08:00
Политика
Зеленский согласился обменять Вышинского на Сенцова
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева обменять главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского на режиссера Олега Сенцова, передают РИА "Новости".
Обновлено в 04:53
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Наука
Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении
Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.
Обновлено в 05:45
Политика
The National Interest (США): могут ли Россия и Америка избежать новой гонки ядерных вооружений? (The National Interest)
Делегации Соединенных Штатов и России планируют встретиться в Женеве в середине июля 2019 года для начала обсуждения возможного продолжения действия нового Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, одного из наиболее важных соглашений в области контроля над вооружениями, который предусматривает ограничение размера и мощности американского и российского ядерных арсеналов.
Обновлено в 06:11
Недвижимость
Путин предложил субсидировать из бюджета первый взнос по ипотеке
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по субсидированию гражданам из бюджетных средств первоначального взноса по ипотеке или компенсации процентной ставки.
Обновлено вчера в 19:21
Хоккей
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
В составе сборной Канады Джонсон стал серебряным призером Олимпиады-1994.
Обновлено в 07:11
Политика
В МИД назвали бессмысленным новый проект США о санкциях против России
Москва считает бессмысленным внесённый в конгресс США законопроект о новых санкциях против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил замглавы российского МИД Александр Грушко.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Наука
Потребление соли увеличивает случаи инсультов и инфарктов
Американские специалисты провели новое исследование, в ходе которого пришли к выводу, что «верхнее» систолическое артериальное давление и «нижнее» диастолическое в одинаковой степени влияют на вероятность сердечного приступа и инсульта.
Обновлено в 02:17
Происшествия
Суд оставил в СИЗО налоговика по делу о хищении сотрудниками ФСБ
Московский окружной военный суд признал законным арест инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, задержанного по делу о разбойном хищении 136 миллионов рублей сотрудниками ФСБ России, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 06:12
Общество
Беглов пообещал закрыть крыши домов Петербурга для туристов
Обновлено в 06:14
Кино
Появился первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
В интернете опубликовали первый трейлер фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», пишет «Киноафиша».
Обновлено вчера в 23:10
Транспорт
Мэрия Саратова назвала дату демонтажа проспекта Кирова
Бетон будет армированы, толщина плитки будет соответствовать всем требованиям нагрузок.
Обновлено в 03:42
Общество
Искусство благоустройства: граффити Покраса Лампаса закатали в асфальт
Покрас Лампас представил свою работу 18 июля, опубликовав снимки площади Первой пятилетки с квадрокоптера в инстаграме.
Обновлено в 08:20
Политика
В МИД рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика
Путин упростил для украинцев получение гражданства России
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в упрощенном порядке стать гражданином страны могут не только жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но и те украинцы, которые находятся в России, но проживали на всей территории Донецкой и Луганской области по состоянию на 7 апреля 2014 года и 27 апреля 2014 года соответственно.
Обновлено 17 июля в 11:30
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23