Экономика
Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%РБК 04:27
Чистая прибыль компании Microsoft выросла на 49%. Это следует из квартального финансового отчета разработчика программного обеспечения. Скорректированная чистая прибыль, в которой учтен единовременный налог размером $2,6 млрд, прибавила 21%.
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В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
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Происшествия
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Пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер", который вылетал по маршруту Москва-Ереван из аэропорта Шереметьево экстренно эвакуировали из-за задымления на взлете, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:42
Культура
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В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса
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Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
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Происшествия
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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Происшествия
Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
Недавний пожар на территории ТЭЦ-27 в Мытищах вспыхнул из-за устаревшего оборудования, полагает секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
Обновлено в 03:32
Политика
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Предлагается ввести санкции в отношении «24 высокопоставленных сотрудников российской Службы безопасности и их близких соратников», пока Россия не освободит арестованных украинских моряков и суда.
Обновлено в 00:24
Происшествия
После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело
По факту случившегося в отношении чиновницы СКР Новороссийска возбудил уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
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Полиция задержала участников ОПГ, незаконно обналичивающей деньги
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Авто
Названы самые распространенные Nissan в автопарке России
Специалисты проанализировали данные по моделям и назвали самые распространенные Nissan в автопарке России, отметив, что большая часть автопарка марки приходится на кроссоверы и внедорожники — 893 466 авто.
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Обновлено в 01:53
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Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
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Космос
Cassini исследует кольцеобразные образования вокруг титановых озер
Ученые впервые объединили спектральные и радиолокационные данные Кассини, чтобы исследовать пять регионов вблизи Северного полюса Титана.
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Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
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Происшествия
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Политика
Порошенко не пустили в зал Европарламента
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Происшествия
Один человек погиб при взрыве топливной цистерны в Тверской области
В результате возгорания взорвалась топливная цистерна на территории колхоза «Авангард» в Тверской области, сообщает «Тверская неделя» со ссылкой на источник в областном управлении МЧС России.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
На заводе «Сибирский гурман» под Новосибирском начались обыски
Правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия под Новосибирском на заводе "Сибирский гурман", который производит полуфабрикаты, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.
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