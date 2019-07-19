Экономика
Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%РБК 04:27
Чистая прибыль компании Microsoft выросла на 49%. Это следует из квартального финансового отчета разработчика программного обеспечения. Скорректированная чистая прибыль, в которой учтен единовременный налог размером $2,6 млрд, прибавила 21%.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
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В РПЦ воспротивились электронным паспортам
Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
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