Экономика

Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%РБК 04:27

Чистая прибыль компании Microsoft выросла на 49%. Это следует из квартального финансового отчета разработчика программного обеспечения. Скорректированная чистая прибыль, в которой учтен единовременный налог размером $2,6 млрд, прибавила 21%.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвое

Коммерсантъ05:43

Microsoft может стать крупнейшей облачной компанией в мире в течение пяти лет

ПРАЙМ05:41

Прибыль Microsoft в последнем квартале года превысила ожидания экспертов почти на $4 млрд

ТАССвчера в 19:51

Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%

РБК04:27

Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвое

Rambler News Service02:51

Компания Microsoft показала рекордный рост

TelecomDaily04:40

Чистая прибыль Microsoft может вырасти до $9,4 млрд

Finam.Ruвчера в 09:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Политика

Путин обещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом утонувшего детсада

Обновлено в 04:44
Происшествия

Парень на летних лыжах насмерть сбил женщину в парке в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после наезда на нее на летних лыжах.
Обновлено в 05:42
Экономика

Минтруд решил не увеличивать размер пособия по безработице

Документ устанавливает минимальное пособие по безработице на 2020 год в размере 1500 рублей, максимальный - для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста), в размере 8000 рублей, для лиц предпенсионного возраста в размере 11280 рублей.
Обновлено в 05:27
Космос

Конец света отменяется: опасный сентябрьский астероид пролетит мимо

Обновлено вчера в 21:30
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Культура

Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии

«Чурикова Инна — в хирургической реанимации, состояние тяжёлое», — сказали ТАСС в справочной службе больницы.
Обновлено в 01:32
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о капитальной застройке лесов

В ближайшее время в Государственную думу будет внесен законопроект, согласно которому будет разрешено застраивать леса объектами для отдыха и туризма, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:04
Экономика

Акции «Норникеля» обновили исторический максимум

Предыдущий максимум в 14,868 тыс. рублей за акцию был зафиксирован 19 июня текущего года перед дивидендной отсечкой по выплате годовых дивидендов за 2018 год.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице

Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево

Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено вчера в 21:52
Шоу-бизнес

Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги

Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52
Политика

СПЧ предложил допустить к выборам в Мосгордуму всех собравших подписи

Постоянная комиссия по избирательным правам Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала зарегистрировать всех кандидатов в депутаты Московской городской думы, которые сдали необходимое количество подписей.
Обновлено вчера в 15:54
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено вчера в 01:06
Армия и оружие

В России стартовали работы над двигателем для сверхзвукового лайнера

Обновлено в 01:31
Общество

В РПЦ воспротивились электронным паспортам

Заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что введение электронных паспортов в России угрожает неограниченным сбором информации о гражданах, сообщает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:35
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие

Появилось видео ракетных стрельб в Черном море

Боевые расчеты фрегата «Адмирал Макаров» и ракетного комплекса «Утес» произвели учебные стрельбы в Черном море.
Обновлено в 02:04
Гаджеты

Xiaomi представит игровой смартфон Black Shark 2 Pro

Обновлено в 05:40
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Космос

Астрономы измерили массу двух бинарных пульсаров

Обновлено вчера в 13:06
Происшествия

В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»

Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Энергетика

«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью

Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено вчера в 10:52
Общество

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России

Гибель пчел зафиксирована в 20 регионах России, сообщил в пятницу президент Российского национального союза пчеловодов Арнольд Бутов.
Обновлено в 05:03
Политика

Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией

Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Авто

Chevrolet представил новый Corvette C8

Первые шпионские фотоснимки прототипа Corvette C8, полностью покрытого камуфляжем, появились в Сети три года назад.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Футбол

Определился соперник тульского «Арсенала» в Лиге Европы

Во втором квалифицированном раунде кубка Европы соперником ФК «Арсенал» станет бакинский клуб «Нефтчи».
Обновлено в 04:21
Общество

Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом

Обновлено в 03:17
Происшествия

На новосибирском комбинате «Сибирский гурман» начались обыски

Сегодня утром сотрудники сразу трех силовых ведомств приступили к оперативно-розыскным мероприятиям на крупном комбинате "Сибирский гурман" под Новосибирском.
Обновлено в 03:27
Главное