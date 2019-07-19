Экономика
Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%РБК 04:27
Чистая прибыль компании Microsoft выросла на 49%. Это следует из квартального финансового отчета разработчика программного обеспечения. Скорректированная чистая прибыль, в которой учтен единовременный налог размером $2,6 млрд, прибавила 21%.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
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Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео
Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
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Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
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Обновлено в 10:17
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Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
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Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
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Футбол
«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»
Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
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