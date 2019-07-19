Экономика

Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%РБК 04:27

Чистая прибыль компании Microsoft выросла на 49%. Это следует из квартального финансового отчета разработчика программного обеспечения. Скорректированная чистая прибыль, в которой учтен единовременный налог размером $2,6 млрд, прибавила 21%.
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Чистая прибыль Microsoft выросла на 49%

РБК04:27

Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвое

Коммерсантъ05:43

Microsoft может стать крупнейшей облачной компанией в мире в течение пяти лет

ПРАЙМ05:41

Корпорация Microsoft резко увеличила годовую прибыль

Актуальные Новости09:24

Чистая прибыль Microsoft за год выросла более чем вдвое

Rambler News Service02:51

Прибыль Microsoft в последнем квартале года превысила ожидания экспертов почти на $4 млрд

ТАССвчера в 19:51

Чистая прибыль Microsoft может вырасти до $9,4 млрд

Finam.Ruвчера в 09:00
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:56, Вашингтон
Политика

Путин поручил отменить штрафы с неправильно установленных камер

Глава российского государства Владимир Путин дал указание правительству урегулировать вопрос с отменой штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые были выявлены неправильно установленными камерами.
Обновлено вчера в 12:00
Политика

Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Глава Челябинской области Алексей Текслер и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прибыли в Магнитогорск днем.
Обновлено в 12:14
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Армия и оружие

В МИД Ирана допустили, что США сбили собственный беспилотник

Ранее Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:25
Происшествия

Количество отравившихся едой из автоматов в Москве достигло 75 человек

Обновлено в 11:34
Политика

Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов

Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Политика

Зеленский оттолкнул министра обороны Украины

Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Здоровье

Лицо филиппинца увеличилось в несколько раз из-за неизвестной болезни

Обновлено в 06:16
Происшествия

Инну Чурикову перевели из реанимации

Народная артистка СССР Инна Чурикова, которая получила травму во время спектакля на сцене театра в Москве, переведена из реанимации в обычную палату.
Обновлено в 08:46
Общество

Во Франции зафиксирована самая высокая температура в истории страны

Во французском городе Верарг зафиксировали самую высокую температуру в истории страны.
Обновлено в 11:56
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал фото 10-летней дочери с сигаретой

41-летний Алексей Панин не скрывает, что позволяет своей дочери многое.
Обновлено в 12:00
Общество

Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше 1 млн рублей

Отмечается, что больше всего работников с зарплатами более 1 млн рублей связаны с торговлей и ремонтом транспорта — 1960 человек.
Обновлено в 03:13
Футбол

Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года

Московский футбольный клуб "Локомотив" объявил о подписании нового контракта с вратарем команды Маринато Гильерме.
Обновлено в 10:50
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
Политика

Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй

Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено в 12:41
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Армия и оружие

Бой танков Abrams и Т-72М попал на видео

Видео учебных маневров на полигоне в Польше появилось в Сети. Военные в ходе учений смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
Обновлено в 09:40
Политика

Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга

Президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Обновлено в 10:08
Интернет

Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн

В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Российское подразделение Greenpeace совместно с digital-агентством Isobar запустили кампанию EarthApp по «состариванию» фотографий различных мест планеты по аналогии с приложением FaceApp.
Обновлено в 11:14
Политика

В Дрездене хотят водить туристов по «путинским местам»

Экскурсии по «путинским местам» могут быть организованы в Германии. Об этом задумались в департаменте по туризму Дрездена.
Обновлено в 10:24
Игры

Моддер создал карту для Dota 2 в стиле CS:GO

Обновлено в 11:43
Кино

В сети появился первый трейлер мюзикла «Кошки»

Режиссером фильма стал Том Хупер ("Король говорит!"). В сети появился первый трейлер мюзикла "Кошки" от режиссера фильма "Король говорит!"
Обновлено в 03:40
Политика

Захарова отреагировала на продление ареста Вышинскому

Обновлено в 09:27
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика

Пять партий могут пройти в Верховную раду по итогам выборов

Пять партий смогут преодолеть пятипроцентный барьер и попасть по итогам внеочередных выборов в новый состав Верховной рады.
Обновлено вчера в 13:05
Общество

Валентина Матвиенко оценила планы развития Астраханской области

Обновлено в 10:37
Космос

Запуск грузового корабля Dragon к МКС отложили до 22 июля

Обновлено в 09:52
Гаджеты

Микрокод AMD AGESA 1.0.0.3ABA отозван из-за ошибки

Версия AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA (не путать с 1.0.0.3AB) изначально была выпущена для исправления сбоя, замеченного в игре Destiny 2. Однако микрокод непреднамеренно дестабилизирует работу шины PCIe — это уже заметили пользователи плат производства Asus и Gigabyte, на которые установлены обновления BIOS, включающие AGESA ComboAM4 1.0.0.3ABA.
Обновлено в 04:02
Футбол

«Ростов» жёстко отреагировал на трансфер Мирзова в «Спартак»

Футбольный клуб «Ростов» выступил с официальным заявлением, прокомментировав слова спортивного директора «Арсенала» Андрея Рудакова по поводу трансфера полузащитника Резиуана Мирзова в московский «Спартак».
Обновлено в 09:56
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