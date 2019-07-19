Экономика
Годовая прибыль Microsoft выросла более чем вдвоеКоммерсантъ 05:43
Несколько дней назад Microsoft подписала соглашение с телекоммуникационной компанией AT&T на $2 млрд, сделка в числе прочего предусматривает использование AT&T Azure. В то же время рост выручки Azure замедляется: в третьем квартале он составлял 73%, а годом ранее — 89%.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:18, Вашингтон
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:03
Политика
Путин пообещал Mercedes мальчику из Тулуна
Обновлено в 06:12
Технологии
Депутаты запретят продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Создатели законопроекта указывают, что запрет продажи гаджетов без предустановленного российского ПО никак не затронет их права потребителей – дополнительно устанавливать на устройствах зарубежное программное обеспечение никто не собирается запрещать.
Обновлено в 03:23
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
Происшествия
Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации в институте Склифосовского.
Обновлено в 01:38
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении судом жалобы «Газпрома»
Жалоба "Газпрома" по поводу неисполнения решения Стокгольмского арбитража в споре с "Нафтогазом" отклонена апелляционным судом Амстердама, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение "Нафтогаза".
Обновлено в 09:09
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Авто
Обновленную LADA Granta Sport заметили на тестах
Обновлено в 00:48
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили женился на Надежде Оболенцевой
Режиссер Резо Гигинеишвили женился на своей возлюбленной Надежде Оболенцевой. Бизнесвумен стала третьей женой Гигинеишвили.
Обновлено вчера в 12:23
Кино
Слух дня: Режиссер фильма «Стэн и Олли» поставит «Kingsman 3»
О каком фильме идет речь, не сообщается, но, по слухам, Бейрд может занять режиссерское кресло боевика «Kingsman 3», продолжения экшен-франшизы.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Автоинструктор из Архангельска убил ученицу за отказ заниматься сексом
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, автоинструктор разозлился на молодую ученицу после урока вождения в автошколе, расположенной в округе Варавино-Фактория.
Обновлено в 07:13
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Росгидромет зафиксировал наибольший уровень загрязнения воздуха в 22 российских городах.
Обновлено в 03:17
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Общество
В Екатеринбурге закрасили граффити художника Покраса Лампаса
В Екатеринбурге на площади Первой Пятилетки в районе Уралмаш рабочие залили гудроном граффити известного художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 03:54
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Консультации с Нидерландами по авиакатастрофе MH17 идут, они носят закрытый характер.
Обновлено в 08:18
Политика
«Как у нацистов»: в Чехии осудили пытки в тайной тюрьме в Мариуполе
В беседе с РИА "Новости" бывший начальник полиции Чехии и президент республиканской Ассоциации независимых СМИ Станислав Новотны заявил, что доказательства существования тайной тюрьмы на территории Украины напоминают ему практики организаций СС.
Обновлено в 08:12
Наука
В Китае нашли новый вид редких ассамских летяг
Обновлено в 03:31
Общество
Крыши домов в Петербурге закроют для туристов
Обновлено в 05:21
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались меньше 35 тысяч рублей
Половина россиян получает зарплату ниже 34,5 тысячи рублей, следует из результатов исследования Росстат.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны
Президент Украины Владимир Зеленский во время осмотра образцов модулей для проживания «всушников» оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 08:51
Экономика
Путин поручил предоставить малоимущим жилье
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Авто
Глава «Соллерс» рассказал про новые УАЗы и «Русский Прадо»
Обновлено вчера в 04:58
Технологии
«Би-Би-Си» и ITV запустят собственный стриминговый сервис BritBox
Крупнейшие британские телекомпании ITV Plc и British Broadcasting Corp. ("Би-Би-Си") объявили о запуске собственного стримингового сервиса под названием BritBox.
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Экономика
Новый корпус РЭУ имени Плеханова обойдется в 4,5 млрд рублей
Стоимость строительства корпуса цифровых и информационных технологий Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова составляет 4,5 миллиарда рублей, следует из постановления правительства России, опубликованного на официальном сайте правовой информации.
Обновлено в 08:27
Авто
Кроссовер Ford Territory на китайской платформе стал бестселлером
Обновлено вчера в 02:55