Экономика
Чистая прибыль «Мегафона» выросла на 2,7% в 2018 годуRambler News Service 03:16
Чистая прибыль телекоммуникационного оператора «Мегафон» по МСФО в IV квартале 2018 года сократилась на 62,7% — с 3 млрд рублей до 1,1 млрд рублей, сообщила компания. По итогам года чистая прибыль компании выросла на 2,7% до 21 млрд рублей, выручка выросла на 4,3% до 335,5 млрд рублей.
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Армия и оружие
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Обновлено в 04:00
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
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Финансы
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Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.
Обновлено в 07:03
Транспорт
Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта
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Обновлено в 07:43
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Футбольный агент Вадим Шаблий в эфире "СЭ" заявил, что нападающий "Краснодара" Иван Игнатьев вместо футбольного развития выбрал деньги.
Обновлено в 09:58
Экономика
Бюджет Росмолодежи вырос в семь раз
Бюджет Росмолодежи увеличили с 379 млн рублей в 2018 году до 2,7 млрд рублей в 2019 году.
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Политика
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Обновлено в 10:36
Экономика
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Обновлено в 07:08
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Обновлено в 07:26
Космос
Инженеры НАСА пока не выяснили, что произошло с буром зонда InSight
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Министерство культуры России после проверки, которую провела Счетная палата, уволила несколько десятков сотрудников.
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Губернатор Оренбуржья Юрий Берг подал заявление об отставке
В мае 2014 года президент Владимир Путин впервые принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию.
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«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22