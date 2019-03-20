Экономика

Чистая прибыль «Мегафона» выросла на 2,7% в 2018 годуRambler News Service 03:16

Чистая прибыль телекоммуникационного оператора «Мегафон» по МСФО в IV квартале 2018 года сократилась на 62,7% — с 3 млрд рублей до 1,1 млрд рублей, сообщила компания. По итогам года чистая прибыль компании выросла на 2,7% до 21 млрд рублей, выручка выросла на 4,3% до 335,5 млрд рублей.
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Темпы роста выручки «МегаФона» оказались ниже показанных конкурентами

РБК05:39

Выручка «Мегафона» в IV квартале 2018 года выросла до 88,41 млрд рублей

ТАСС07:37

Чистая прибыль «Мегафона» выросла на 2,7% в 2018 году

Rambler News Service03:16

Прибыль «МегаФона» за 2018 год выросла на 2,7%

Finam.Ru03:06

Выручка «Мегафона» в 4-м квартале выросла на 4,5%

Финмаркет03:49

Чистая прибыль «Мегафона» по МСФО в IV квартале упала на 62,7%

ПРАЙМ03:04

«МегаФон» нарастил выручку на 4,3% за четвертый квартал

TelecomDaily03:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:22, Ашберн
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