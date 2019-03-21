Экономика
Чистая прибыль «Мегафона» выросла на 2,7% в 2018 годуRambler News Service 03:16
Чистая прибыль телекоммуникационного оператора «Мегафон» по МСФО в IV квартале 2018 года сократилась на 62,7% — с 3 млрд рублей до 1,1 млрд рублей, сообщила компания. По итогам года чистая прибыль компании выросла на 2,7% до 21 млрд рублей, выручка выросла на 4,3% до 335,5 млрд рублей.
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Политика
В Кремле не комментируют сообщения о визите чиновника из КНДР
Ранее южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на источники сообщило, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон находится в Москве, предположительно с целью обсудить визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию.
Обновлено в 07:03
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Компания Boeing отложила запуск нового корабля к МКС
В США новые космические корабли для пилотируемых полетов разработали компании SpaceX и Boeing.
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Ученым закрыли доступ к рассекреченному делу адмирала Колчака
ФСБ рассекретила уголовное дело расстрелянного без суда адмирала Александра Колчака, но закрыла доступ к нему для исследователей.
Обновлено в 06:15
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«Гаражная амнистия» может затронуть около 4 млн объектов
Глава Росреестра Виктория Абрамченко сообщила, что "гаражная амнистия" в России может затронуть около 4 млн гаражей, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:49
Здоровье
В Казани хирурги удалили девочке гигантскую опухоль
В Казани девочке из Кировской области удалили опухоль весом 4 килограмма.
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе
Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Политика
Название жителей Астаны не изменится после переименования города
Мэр Астаны Бахыт Султанов заявил, что в случае переименования казахстанской столицы в Нурсултан жителей города продолжат называть астанчанами.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
«Ничего с этим не можем сделать»: Галкин высказался о высокой стоимости билетов на концерт Пугачевой
Уже через несколько недель Алле Пугачевой исполнится 70 лет. Примадонна в честь своего юбилея решила впервые за долгое время дать концерт.
Обновлено в 06:04
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Кино
Встреча с режиссером «Праздника» Красовским отменена в Новосибирске
На встрече, как сообщал режиссер на своей странице в Facebook, планировалось обсудить, "как показывать кино без прокатного удостоверения".
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Общество
Глава «Роскачества» назвал самые натуральные российские продукты
Глава «Роскачества» Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Игры
Microsoft выпустит дешевую приставку Xbox без оптического привода
Корпорация Microsoft разрабатывает вариант игровой приставки Xbox без привода для оптических дисков, сообщает ресурс Windows Central.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес
Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Спорт
Натан Чен лидирует после короткой программы на ЧМ, Коляда идет десятым
Американский фигурист Натан Чен занимает первое место после короткой программы на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:12
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено вчера в 15:40
Космос
Посадочная платформа миссии «ЭкзоМарс-2020» доставлена в Турин
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Денис Паслер назначен врио губернатора Оренбургской области
Врио губернатора Оренбургской области назначен Денис Паслер. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 04:32
Общество
Названы самые трудолюбивые регионы России
По информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа.
Обновлено в 00:00
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Крупная авария на водоводе в Воронеже ликвидирована
Напомним, порыв произошел 20 марта, около 11 часов на водоводе диаметром около 1 тыс. мм, в результате без воды остались 138 домом с 50 тыс. человек.
Обновлено в 07:17
Экономика
Госдолг Подмосковья составил 128 млрд рублей
128 миллиардов рублей или 28,1% всех налоговых и неналоговых доходов бюджета составляет государственный долг Подмосковья.
Обновлено в 08:04
Музыка
Японка поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз»
Жительница Японии поразила мир оригинальным исполнением песни «Миллион алых роз».
Обновлено в 03:36
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Музыка
Что Началова скрывала от самых близких, расскажут в «Пусть говорят»
В программе Дмитрия Борисова "Пусть говорят" станет известно о последней тайне певицы Юлии Началовой, которую она хранила даже от самых близких.
Обновлено в 06:34