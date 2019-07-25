Экономика
Чистая прибыль «Магнита» во II квартале сократилась почти на 40%Rambler News Service вчера в 03:15
Чистая прибыль ритейлера «Магнит» во II квартале текущего года сократилась на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.
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Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
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Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов
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Представлена камера Sony Cyber-shot DSC-RX100 VII
Компания Sony представила компактную фотокамеру Cyber-shot DSC-RX100 VII, которая относится к премиум-классу.
Обновлено вчера в 15:07
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«Они „молчали“ 30 лет»: Учёные вновь зафиксировали бинарные вспышки
Учёные сообщают, что в ходе долголетних исследований, бинарные излучения показали, что они могут проявляться на протяжении нескольких недель, после чего пропадать и не демонстрировать себя долгие годы.
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Обновлено вчера в 14:22
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Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
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Обновлено в 02:09
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Обновлено вчера в 20:55
Здоровье
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Британия вводит дополнительное положение о контроле товаров и технологий двойного предназначения в отношении подводных аппаратов, «запрещающее экспорт и передачу таких товаров и программного обеспечения или технологий для разработки, производства или использования таких товаров, если они предназначены для России».
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Клинику Елены Малышевой заподозрили в мошенничестве
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Украина выразила обеспокоенность "необычными сеансами освещения" катеров ее Морской охраны Государственной пограничной службы с кораблей Береговой охраны ФСБ РФ в Азовском море.
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