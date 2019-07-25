Экономика
Чистая прибыль «Магнита» во II квартале сократилась почти на 40%Rambler News Service 03:15
Чистая прибыль ритейлера «Магнит» во II квартале текущего года сократилась на 39,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 6,3 млрд рублей, сообщили в пресс-службе компании.
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