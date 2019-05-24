Экономика
Чистая прибыль МТС в I квартале выросла на 14%Rambler News Service вчера в 08:05
Чистая прибыль группы МТС по МСФО в I квартале 2019 года выросла на 14% — до 17,6 млрд рублей, сообщила компания. Выручка группы МТС увеличилась на 9,4% до 118 млрд рублей, выручка только по России составила 109 млрд рублей.
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Мединский заявил о 600 годах предвзятости к России
Министр культуры Владимир Мединский, отвечая на слова представлявшего Россию на «Евровидении-2019» певца Сергея Лазарева о предвзятости на песенном конкурсе, напомнил о столетиях несправедливого отношения к стране со стороны Европы.
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На Ямале отмечают День славянской письменности и культуры
Сегодня, 24 мая, празднуют День славянской письменности и культуры.
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Экономика
Коломойский намерен вновь стать совладельцем «ПриватБанка»
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