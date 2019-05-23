Чистая прибыль МТС в I квартале выросла на 14%Rambler News Service 08:05

Чистая прибыль группы МТС по МСФО в I квартале 2019 года выросла на 14% — до 17,6 млрд рублей, сообщила компания. Выручка группы МТС увеличилась на 9,4% до 118 млрд рублей, выручка только по России составила 109 млрд рублей.

Чистая прибыль МТС в I квартале выросла на 14%

Хоккей С кем Россия сыграет в полуфинале чемпионата мира по хоккею В четверг, 23 мая, сборная России выиграла у американских хоккеистов со счетом 4:3 в четвертьфинале чемпионата мира 2019.

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