Экономика

Чистая прибыль МТС в I квартале выросла на 14%Rambler News Service 08:05

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Чистая прибыль группы МТС по МСФО в I квартале 2019 года выросла на 14% — до 17,6 млрд рублей, сообщила компания. Выручка группы МТС увеличилась на 9,4% до 118 млрд рублей, выручка только по России составила 109 млрд рублей.
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