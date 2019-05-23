Экономика
Чистая прибыль МТС в I квартале выросла на 14%Rambler News Service 08:05
Чистая прибыль группы МТС по МСФО в I квартале 2019 года выросла на 14% — до 17,6 млрд рублей, сообщила компания. Выручка группы МТС увеличилась на 9,4% до 118 млрд рублей, выручка только по России составила 109 млрд рублей.
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Транспорт
Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая
Движение на юго-востоке Москвы будет ограничено 25 и 26 мая в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии.
Обновлено в 10:21
Экономика
Россияне отмечают ухудшение экономического положения страны
Представления россиян об экономическом положении страны и перспективах за последний год изменились, свидетельствуют результаты мониторинга социального самочувствия населения, Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено в 12:18
Происшествия
СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь
СК завел дело по факту смерти пассажира авиарейса Москва — Симферополь, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 12:03
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.
Обновлено в 17:51
Общество
Как нас заставляют покупать ненужные вещи
"Последний шанс купить", "эксклюзивная коллекция", "ограниченный тираж", "осталось только три путевки в Турцию по выгодной цене" — такие рекламные объявления всегда вызывают желание купить.
Обновлено в 05:50
Космос
Работавший на SpaceX инженер арестован в США
По данным американских властей, работавший в компании PMI Industries Джеймс Смолли сфальсифицировал около 40 до кументов, имеющих отношение к ракетам Falcon 9 и Falcon Heavy, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 19:31
Хоккей
Финны победили шведов и в полуфинале сыграют со сборной России
"Тре Крунур" уступили своим принципиальным соперникам со счетом 4:5 в овертайме. В полуфинале турнира финны сразятся с российской командой.
Обновлено в 16:36
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Государственная дума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 10:51
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Автоспорт
Даниил Квят: «Выполнили все, что запланировали»
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итог пятничным тренировкам в рамках Гран-при Монако.
Обновлено в 13:07
Экономика
Всемирный банк оценил уровень бедности украинцев
"Темпы экономического роста на Украине остаются слишком низкими, чтобы уменьшить бедность и достичь уровня доходов соседних европейских стран", - указано в документе.
Обновлено в 18:55
Общество
В Перми проверят гимназию с завышенным проходным баллом для девочек
Согласно выпискам из решения приемной комиссии, в качестве проходных баллов для мальчиков указаны 65,7 балла, а для девочек - 69,1.
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
Моуринью не возглавит «Ювентус»
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не возглавит «Ювентус», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 19:23
Происшествия
В Швеции родителей, которые не кормили дочь мясом, посадили в тюрьму
В шведском городе Гетеборге суд на три месяца арестовал родителей, которые довели свою полуторагодовалую дочь до истощения, сообщает 360.
Обновлено в 15:05
Гаджеты
Microsoft удалила продукцию Huawei со своего сайта Azure Stack
Американская IT-компания Microsoft удалила со своего сайта Azure Stack упоминание о продукции китайской телекоммуникационной корпорации Huawei.
Обновлено в 18:53
Политика
Виктории Нуланд запретили въезд в Россию
Бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес
Канны-2019: бывшая девушка Федора Смолова похвасталась бриллиантами за 14 миллионов
Обновлено в 13:00
Происшествия
Мужчина покорил вершины всех континентов и умер, спускаясь с Эвереста
Американец, покоривший вершины семи континентов, скончался после восхождения на Эверест, передает NBC News.
Обновлено в 19:55
Гаджеты
Apple зарегистрировала новые модели iPhone
Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Общество
Анатолий Костырев о «взломе» бонусных карт
Анатолий Костырев о "взломе" бонусных карт Массовая раздача бонусных карт, которую практикуют торговые сети, стремясь увеличить число лояльных покупателей, может обернуться для них неприятными последствиями.
Обновлено в 18:09
Футбол
«Реал» может отдать Эдегора в аренду «Байеру»
Ожидается, что Эдегор может уйти в аренду в «Байер». Также у игрока есть предложения от клубов Примеры.
Обновлено в 18:45
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп
Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.
Обновлено в 06:13
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено в 09:58
Политика
Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом
Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Происшествия
Выпускник напал на депутата-единоросса в Марий Эл
Депутат Госсобрания Республики Марий Эл от «Единой России» Екатерина Вахитова была атакована выпускником во время выступления на последнем звонке.
Обновлено в 18:05