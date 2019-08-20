Чистая прибыль МТС по МСФО во втором квартале сократилась по сравнению с годом ранее на 11% — до 12,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении оператора. Снижение показателя обусловлено рядом учетных факторов 2018 года, связанных с улучшением кредитования, которых нет в отчетном периоде.

Чистая прибыль МТС по МСФО во II квартале снизилась на 11%

Шоу-бизнес Россияне атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне Русскоязычные пользователи социальной сети Instagram 21 августа «переключились» с певицы Леди Гаги на актера Сильвестра Сталлоне.

Происшествия Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Общество Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Политика Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8 Франция приняла к сведению желание США реинтегрировать Россию в "Большую восьмерку" в следующем году, заявил президент республики Эммануэль Макрон.

Политика Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.

Экономика Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетности Обыкновенные акции "Роснефти" в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Армия и оружие Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35 Интерес к новинке на международном рынке вооружений точно есть, особенно если учесть, что Су-57 существенно дешевле F-35.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Происшествия ЧП произошло в детском саду в Благовещенске Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.

Политика Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.

Политика Дональд Трамп призвал компанию Apple уйти из Китая Стало известно, что президент Америки побеседовал с руководителем компании Apple Тимом Куком о том, что нужно прекратить производство продукции в Китае.

Политика Премьер Италии уходит в отставку Кризис в правительстве случился в Италии после того, как 8 августа вице-премьер, глава МВД и руководитель одной из двух правящих партий «Лига» Маттео Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует.

Происшествия В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.

Кино Пётр Буслов в начале 2020 года выпустит в прокат фильм с Нагиевым Новый фильм в жанре чёрная комедия выпустит в российский прокат режиссёр «Бумера» и сериала «Домашний арест» Пётр Буслов.

Политика Косачев предложил принять Индию и Китай для расширения G8 Председатель комитета при Совфеде России по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия не может вернуться к формату взаимодействия G8 при отсутствии паритета.

Авто Audi выпустила универсал RS6 Avant с 600-сильным мотором Немецкая компания Audi представила новый универсал RS6 Avant. Об этом 21 августа сообщает «Авторевю».