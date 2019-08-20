Экономика
Чистая прибыль МТС по МСФО во II квартале снизилась на 11%ПРАЙМ вчера в 08:06
Чистая прибыль МТС по МСФО во втором квартале сократилась по сравнению с годом ранее на 11% — до 12,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении оператора. Снижение показателя обусловлено рядом учетных факторов 2018 года, связанных с улучшением кредитования, которых нет в отчетном периоде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Памела Андерсон раскрыла секрет купальника из «Спасателей Малибу»
Обновлено вчера в 23:42
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
Русскоязычные пользователи социальной сети Instagram 21 августа «переключились» с певицы Леди Гаги на актера Сильвестра Сталлоне.
Обновлено в 04:50
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
Экс-супруг заказал убийство жены и дочери из-за дележа имущества
Как было установлено, бывший муж жертвы спланировал убийство женщины и ее дочери совместно с новой супругой.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Источник рассказал о позиции Макрона по возвращению к формату G8
Франция приняла к сведению желание США реинтегрировать Россию в "Большую восьмерку" в следующем году, заявил президент республики Эммануэль Макрон.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
Политика
Памфилова обсудила с Собяниным выборы в Мосгордуму
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила на заседании комиссии в среду, что обсудила с мэром Москвы Сергеем Собяниным ситуацию, сложившуюся на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 04:44
Кино
В театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Обновлено вчера в 15:36
Армия и оружие
Австралия присоединится к военной миссии США в Персидском заливе
Обновлено вчера в 21:27
Футбол
Джорджевич: «Иванович не хочет переходить в „Црвену Звезду“»
Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич заявил, что капитан «Зенита» Бранислав Иванович не хочет переходить в «Црвену Звезду».
Обновлено в 03:23
Экономика
Акции «Роснефти» выросли на 1,5% после публикации отчетности
Обыкновенные акции "Роснефти" в среду подорожали после начала торгов на Московской бирже на 1,5%, до 414 руб. за бумагу, передает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.
Обновлено в 03:53
Общество
Ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после иска к организаторам акции 27 июля
Московский ресторан «Армения» закрыл страницу в Facebook после критики из-за иска к организаторам акции 27 июля.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие
Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35
Интерес к новинке на международном рынке вооружений точно есть, особенно если учесть, что Су-57 существенно дешевле F-35.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Футбол
РФС объявил, на каких матчах 7-го тура РПЛ будет работать VAR
На официально сайте РФС опубликован список арбитров, которые будут работать на матчах 7-го тура РПЛ.
Обновлено в 04:44
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
ЧП произошло в детском саду в Благовещенске
Здание эксплуатируется уже 58 лет. Детский сад сейчас закрыт, проводится доследственная проверка.
Обновлено в 04:30
Политика
Минздрав хочет резко увеличить зарплаты врачам
Глава Минздрава уверена в том, что дополнительное финансирование не потребуется.
Обновлено в 04:14
Политика
Дональд Трамп призвал компанию Apple уйти из Китая
Стало известно, что президент Америки побеседовал с руководителем компании Apple Тимом Куком о том, что нужно прекратить производство продукции в Китае.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Премьер Италии уходит в отставку
Кризис в правительстве случился в Италии после того, как 8 августа вице-премьер, глава МВД и руководитель одной из двух правящих партий «Лига» Маттео Сальвини объявил, что парламентского большинства, сложившегося по итогам выборов в марте 2018 года, не существует.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол
Тарасов потребовал взыскать с «Локомотива» €12 тысяч
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми
В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Кино
Пётр Буслов в начале 2020 года выпустит в прокат фильм с Нагиевым
Новый фильм в жанре чёрная комедия выпустит в российский прокат режиссёр «Бумера» и сериала «Домашний арест» Пётр Буслов.
Обновлено вчера в 07:52
Политика
Косачев предложил принять Индию и Китай для расширения G8
Председатель комитета при Совфеде России по международным делам Константин Косачев заявил, что Россия не может вернуться к формату взаимодействия G8 при отсутствии паритета.
Обновлено в 03:15
Авто
Audi выпустила универсал RS6 Avant с 600-сильным мотором
Немецкая компания Audi представила новый универсал RS6 Avant. Об этом 21 августа сообщает «Авторевю».
Обновлено в 04:19
Политика
Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего
Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.
Обновлено вчера в 09:48