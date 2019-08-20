Экономика

Чистая прибыль МТС по МСФО во II квартале снизилась на 11%ПРАЙМ вчера в 08:06

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Чистая прибыль МТС по МСФО во втором квартале сократилась по сравнению с годом ранее на 11% — до 12,7 миллиарда рублей, говорится в сообщении оператора. Снижение показателя обусловлено рядом учетных факторов 2018 года, связанных с улучшением кредитования, которых нет в отчетном периоде.
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