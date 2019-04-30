Чистая прибыль МОЭК в первом квартале снизилась на 18%Интерфакс 06:05

Деятельность ПАО "МОЭК" включает транспорт, распределение и сбыт тепловой энергии, обеспечение деятельности и развитие централизованной системы теплоснабжения, а также генерацию тепловой энергии.

Чистая прибыль МОЭК в первом квартале снизилась на 18%

Политика В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов РФ жителям ЛНР В городе Новошахтинск Ростовской области в тестовом режиме начал работу центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

Политика Герой Дебальцево анонсировал второй указ Путина по Донбассу Герой Дебальцево с позывным Ольхон анонсировал второй указ российского президента Владимира Путина по Донбассу.

Армия и оружие Россия утратила лидерство по военным расходам Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.

Политика Зеленский объявил конкурс на должность своего советника Владимир Зеленский объявил открытый конкурс в Интернете на должность советника президента Украины.

Авто «АвтоВАЗ» впервые за 10 лет получил чистую прибыль «АвтоВАЗ» получил в 2018 г. 5,86 млрд руб. чистой прибыли против убытка в 9,66 млрд руб. годом ранее.

Энергетика Острый дефицит: нефть дойдет до 100 долларов за баррель В текущем году цены на нефть превысят 100 долларов за баррель — предсказывают в Bank of America Merrill Lynch.

Политика Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.

Происшествия Южная Осетия осталась без света из-за аварии Южная Осетия осталась без электричества из-за отключения межгосударственной линии электропередачи, передает «РИА Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России.

Происшествия В доме в Волгоградской области произошел хлопок газа Хлопок газа произошел в одноэтажном доме на шесть квартир в станице Алексеевская Волгоградской области, погибших и разрушений нет, один человек госпитализирован, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Авто Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.

Армия и оружие Ядерный арсенал США оценен почти в четыре тысячи боеголовок Соединенные Штаты помимо развернутых на стратегических носителях 1740 ядерных боеголовок в настоящий момент располагают еще около 2050 боеголовками, которые хранятся на складах, сообщил американский "Бюллетень ученых-ядерщиков".

Происшествия Задержан министр экономики и территориального развития Дагестана Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов задержан на двое суток, в доме чиновника проводятся обыски.

Шоу-бизнес Двухлетняя дочь Полины Гагариной ругается матом Капризничаем, кричим на весь пляж или ресторан, падаем на землю, деремся, кричим матом! — рассказывает Исхаков.

Технологии Армия Индии объявила об обнаружении следов снежного человека Экспедиция, состоящая из альпинистов-военнослужащих индийской армии, обнаружила в Гималаях следы йети, сообщает Минобороны Индии.

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Общество Умерла режиссёр мимического ансамбля Большого театра Скончалась режиссёр мимического ансамбля Большого театра Наталия Красноярская. Об этом сообщается на сайте Большого театра.