Экономика
Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%РИА Новости вчера в 10:34
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика
В России с начала года предотвратили 17 терактов
"Сохраняется опасность создания очагов террористической активности в регионах страны, подтверждение этому - не снижающееся количество предотвращенных террористических актов.
Обновлено в 04:42
Футбол
Самедов объявил о завершении карьеры футболиста
Обновлено в 05:26
Происшествия
Земфира подробно рассказала о нападении безумного фаната
Обновлено вчера в 18:29
Авто
Внедорожник Lexus LX получил новый спортивный пакет
Модель Lexus LX является удобным и способным внедорожником, но это не помешало разработать пакет тюнинга Sport для модели 2020 года.
Обновлено вчера в 23:22
Общество
В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Фронтальная камера Samsung Galaxy A80 получила автофокус
Сегодня Samsung наконец выпустили обновление, которая добавляет камере смартфона поддержку автофокуса в режиме фронтальной камеры.
Обновлено в 04:42
Гаджеты
До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком
По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
В НИИ скорой помощи имени Склифосовского во вторник, 30 июля, рассказали о состоянии знаменитой актрисы Инны Чуриковой.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В спецприемнике попросили приостановить арест Навального
Мосгорсуд попросили приостановить арест блогера Алексея Навального на время лечения.
Обновлено в 06:25
Культура
Скончался художник Валерий Кокурин
Обновлено в 05:30
Общество
Красноярский губернатор заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно
Обновлено вчера в 10:05
Технологии
Петербургские выпускники создали сервис навигации по вузам
Приложение создано участниками Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).
Обновлено в 01:12
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших российских туристов в Анталье
Генеральное консульство России в турецкой Анталье призвало туристов внимательнее относиться к своему здоровью перед поездкой на курорты во избежание критичных ситуаций, которые нередко заканчиваются фатально.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
США изучат снабжение арктических регионов
Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса из-за обвинения в домогательствах
Российский боксер Сергей Ковалев был снят с рейса в США из-за неподобающего поведения.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В Москве вынесли приговор участникам «банды Емели»
Вынесенный приговор был основан на вердикте присяжных заседателей, признавших членов банды виновными и не заслуживающими снисхождения.
Обновлено в 06:30
Политика
Аваков обвинил Порошенко «в бессовестной лжи»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обвинил бывшего главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи» из-за слов, что полиция на парламентских выборах работала против его партии «Европейская солидарность».
Обновлено в 04:31
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Происшествия
Возбуждено еще два уголовных дела после митингов 27 июля в Москве
Следственный комитет завел два новых уголовных дела по факту нападения участников несогласованной акции 27 июля в Москве на сотрудников Росгвардии, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 05:45
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Политика
54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года
54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Нидерланды отказались принять данные детектива из Германии по MH17
Частный детектив из ФРГ Йозеф Реш пытался передать Нидерландам не учтенные следствием материалы по катастрофе "Боинг-737" Малайзийских авиалиний в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Сумма сделки составила 15 миллиардов рупий (218 миллионов долларов), сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском правительстве.
Обновлено вчера в 16:42