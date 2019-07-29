Экономика

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%РИА Новости вчера в 10:34

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.
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Расходы россиян на прошедшей неделе снизились на 5,2%

Финмаркет05:25

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%

РИА Новостивчера в 10:34

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28,1%

ПРАЙМвчера в 10:32
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:22, Вашингтон
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