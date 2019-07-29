Экономика
Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%РИА Новости вчера в 10:34
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:51, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бородина поделилась романтическим снимком с мужем из Италии
Обновлено 28 июля в 12:25
Политика
Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве
Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Путешествия
Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов
Количество россиян, умерших во время отдыха в турецкой Анталье в 2019 году, исчисляется десятками, заявил генконсул России Олег Рогоза.
Обновлено в 07:26
Политика
В пяти регионах пройдет второй тур губернаторских выборов
По прогнозу экспертов, действующие главы Астраханской, Сахалинской, Вологодской, Волгоградской областей и Алтая могут не набрать достаточного количества голосов для победы в первом туре, - сообщает РБК.
Обновлено в 05:31
Общество
Собянин прокомментировал субботнюю акцию оппозиции в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ситуацию вокруг несогласованного митинга, прошедшего в субботу в столице.
Обновлено в 07:31
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Футбол
«Челси» запретил болельщику посещать матчи за расистские оскорбления
Английский футбольный клуб "Челси" наложил санкции на шестерых болельщиков, обвиняемым в расистских оскорблениях в адрес игрока "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Обновлено в 07:00
Политика
Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма
По словам Корниевича, Украина может стать инициатором создания международной площадки для переговоров по Крыму.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Стрельбу российских спецназовцев друг по другу в упор сняли на видео
Спецназовцы стоят недалеко друг от друга и стреляют в тело. Стрельба ведется боевыми патронами.
Обновлено вчера в 12:19
Экономика
Переход «Яндекса» государству аналитики считают неизбежным
В аналитической записке, подготовленной экспертами компании, отмечается, что инициатива депутата Госдумы РФ Антона Горелкина («Единая Россия») — это элемент государственного давления на «Яндекс» накануне предстоящих переговоров, сообщает Forbes.
Обновлено в 04:59
Космос
Старт ракеты Ariane-5 с космодрома Куру отложили на август
Обновлено 27 июля в 13:59
Общество
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Глава офиса Зеленского: Кличко признал, что не контролирует Киевсовет
Руководитель офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что в ходе переговоров просил мэра Киева Виталия Кличко отказаться от института «смотрящих», однако тот признал, что должен идти на компромиссы с ними, так как он утратил контроль за Киевским городским советом.
Обновлено в 06:27
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Общество
Уровень Амура у Хабаровска превысил опасную отметку
Уровень Амура у Хабаровска во вторник поднялся до 311 сантиметров, на этой отметке начинается выход реки на пойму и подтопление островов в черте города, сообщает краевое правительство.
Обновлено в 05:17
Культура
Умер народный художник Валерий Кокурин
Один из основателей владимирской живописной школы Валерий Кокурин скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Наука
В Японии одобрили создание гибридов человека и грызуна
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Полиция задержала организатора митинга 3 августа в поддержку кандидатов в Мосгордуму
Обновлено в 07:21
Кино
Создатель «Чипа и Дейла» и «Черного Плаща» приедет на Comic Con Russia
Американский аниматор, режиссер, сценарист и продюсер Тэд Стоунс, создатель, помимо прочего, мультфильмов "Чип и Дейл спешат на помощь", "Мишки Гамми" и "Черный плащ", посетит осенью Москву, став гостем фестиваль Comic Con Russia.
Обновлено в 05:55
Хоккей
Гусев официально стал игроком «Нью-Джерси Дэвилз»
Пресс-служба "Нью-Джерси Дэвилз" официально объявила о подписании контракта с российским хоккеистом Никитой Гусевым.
Обновлено вчера в 15:17
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
Обновлено 27 июля в 20:08
Происшествия
Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество
Минобороны России и генштаб Вооруженных сил Ирана подписали меморандум о расширении двусторонних связей, заявил командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Президент РФ провел рабочую встречу с врио губернатора Сахалинской области
Российский лидер Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 07:31
Происшествия
Илье Яшину дали еще 10 суток ареста
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Татьяна Арнтгольц познакомила Марка Богатырева со своими родителями
Журналисты узнали, что актриса познакомила Марка Богатырева со своими родителями.
Обновлено в 04:21
Наука
В Италии обнаружили лунный календарь возрастом 10 тысяч лет
Галька, украшенная насечками, возраст которых ученые определяют в 10 тыс. лет, возможно, является самым древним из известных науке лунных календарей.
Обновлено в 06:57
Технологии
Взрыв iPhone во время ремонта попал на видео
В ролике видно, как при попытке замены вздувшегося аккумулятора iPhone, устройство взорвалось - удар пришелся сотруднику мастерской прямо в лицо.
Обновлено в 07:20