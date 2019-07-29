Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%

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