Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%

Политика Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.

Экономика СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.

Общество В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.

Происшествия В Петербурге клиент напал на брокеров с топором В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».

Политика На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Шоу-бизнес Ляйсан Утяшева обратилась к Ирине Винер в день ее рождения С днем рождения наставницу, воспитавшую целую плеяду олимпийских чемпионок, поздравила Ляйсан Утяшева, которая занималась под руководством Винер с 2002 года.

Экономика Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.

Общество Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.

Экономика ЦБ оценил рост ВВП России во II квартале в 0,5-1% в годовом выражении Годовой темп прироста ВВП РФ во II квартале составил 0, 5-1 %, в III квартале ускорится до 0, 8-1, 3 %, сообщается в материалах Банка России.

Происшествия В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».

Общество В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.

Общество Гигантские летающие тараканы появились в Сочи В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.

Авто Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.

Культура Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.

Политика Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном.

Политика ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.

Экономика Топилин объяснил рост числа бедных россиян 29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.

Экономика Банк «Восточный» потребовал от Калви 10 млрд рублей ПАО «Восточный экспресс банк» подал иск к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на сумму почти в 10 млрд рублей, следует из материалов дела.

Общество Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.

Здоровье Детские поликлиники Рязанской области получат новое оборудование Новое медицинское оборудование в 2019 году получат девять детских поликлиник и детских поликлинических отделений Рязанской области.