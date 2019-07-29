Экономика

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%РИА Новости вчера в 10:34

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.
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Полугодовая чистая прибыль «РусГидро» по РСБУ сократилась на 12,6%

Финмаркет10:41

Чистая прибыль «Русгидро» по РСБУ в I полугодии снизилась на 13%

ПРАЙМ09:29

Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%

РИА Новостивчера в 10:34
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:14, Ашберн
Политика

Украина отметит День независимости в новом формате

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Медведев приказал губернаторам лично контролировать пожары

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предупредил глав регионов о необходимости личного контроля за ситуацией с пожарами, сообщает ТАСС.
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Экономика

СП: зарплата главы фонда моногородов превысила городские бюджеты

Согласно материалам проверки, опубликованным в отчете СП, генеральный директор фонда получала зарплату в один миллион рублей в месяц, что превысило расходы бюджетов некоторых из моногородов.
Обновлено вчера в 23:32
Общество

В Тулуне резко поднялся уровень воды в реке Ия

Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше 7,5 м. В городе вновь остановлена работа котельных, эвакуированы люди.
Обновлено в 05:34
Происшествия

СК возбудил дело о массовых беспорядках после акции протеста в Москве

Обновлено в 09:58
Происшествия

В Петербурге клиент напал на брокеров с топором

В Петербурге мужчина набросился на работников финансовой компании с топором, сообщает издание «Невские новости».
Обновлено в 10:35
Политика

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit

На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева обратилась к Ирине Винер в день ее рождения

С днем рождения наставницу, воспитавшую целую плеяду олимпийских чемпионок, поздравила Ляйсан Утяшева, которая занималась под руководством Винер с 2002 года.
Обновлено в 10:44
Экономика

Медведев утвердил правила расчёта прожиточного минимума пенсионеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил порядок определения размера прожиточного минимума для пенсионеров для расчёта социальной доплаты к пенсии.
Обновлено в 08:42
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Экономика

ЦБ оценил рост ВВП России во II квартале в 0,5-1% в годовом выражении

Годовой темп прироста ВВП РФ во II квартале составил 0, 5-1 %, в III квартале ускорится до 0, 8-1, 3 %, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 07:10
Происшествия

В Белоруссии убийцу сестер-пенсионерок приговорили к расстрелу

В Белоруссии убийцу родных сестер-пенсионерок, Виктора Павлова, приговорили к высшей мере наказания — смертной казни, сообщает правозащитный портал «Весна».
Обновлено в 10:13
Общество

В Совфеде допустили введение уголовного наказания за домашнее насилие

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключил введения уголовной ответственности за домашнее насилие, передает ТАСС.
Обновлено в 10:53
Политика

54% россиян хотели бы видеть Путина президентом и после 2024 года

54% россиян хотят, чтобы Владимир Путин остался президентом после 2024 года, показали опросы "Левада-центра".
Обновлено в 01:24
Общество

Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

В жилых районах Сочи появились американские тараканы, способные вызывать аллергию у людей, портить продукты, переносить инфекции и разрушать здания.
Обновлено в 10:54
Авто

Пикапы Lada 4x4 начали использовать в ВДВ

Стоит отметить, что речь идет не о гражданских внедорожниках, а о полурамных пикапах ВИС-234600 «Рысь», которые специально для российской армии получили повышенный клиренс, колеса увеличенного диаметра с глубоким протектором, блокировки переднего и заднего дифференциалов и усиленный задний мост.
Обновлено в 02:02
Политика

Опубликованы итоги расследования убийства в ЦАР российских журналистов

Обновлено в 08:44
Происшествия

В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете

Обновлено вчера в 06:20
Культура

Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику

Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Политика

Трамп поставил Китаю ультиматум в торговой войне

В Китае 30-31 июля пройдет 12-й раунд торгово-экономических консультаций между Пекином и Вашингтоном.
Обновлено в 10:05
Армия и оружие

На Украине призвали создать ракеты для удара по Москве

Обновлено в 09:53
Политика

ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Экономика

Топилин объяснил рост числа бедных россиян

29 июля Росстат сообщил, что число россиян с доходом ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года достигло 20,9 млн человек.
Обновлено в 09:19
Хоккей

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Кунитц завершил карьеру

Обновлено в 09:39
Экономика

Банк «Восточный» потребовал от Калви 10 млрд рублей

ПАО «Восточный экспресс банк» подал иск к основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви на сумму почти в 10 млрд рублей, следует из материалов дела.
Обновлено в 10:37
Общество

Упрощенный порядок сделок с недвижимостью вступил в силу в России

В России с 31 июля вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Пожилого уральца наказали за катание на багажной ленте в аэропорту

Обновлено в 07:35
Политика

Порошенко назвал причину провала своей партии на выборах в Раду

Петр Порошенко имел в виду партии «Свобода», «Украинская стратегия Гройсмана», «Самопомощь» и другие политсилы.
Обновлено в 05:13
Здоровье

Детские поликлиники Рязанской области получат новое оборудование

Новое медицинское оборудование в 2019 году получат девять детских поликлиник и детских поликлинических отделений Рязанской области.
Обновлено в 10:24
Политика

Захарова считает безумной идею Киева создать русскоязычный телеканал

Безумием назвала идею Киева создать всемирный русскоязычный телеканал официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 30 июля на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:48
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