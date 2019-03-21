Экономика
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла на 20,3%Финмаркет вчера в 06:55
Показатели включают финансовые результаты сети "Эльдорадо" с момента ее приобретения 29 апреля 2018 года, то есть за восемь месяцев (май-декабрь). Pro-forma (c учетом финансовых результатов "Эльдорадо" за весь 2018 год) чистые продажи группы с НДС выросли на 17,7%, до 421,365 млрд рублей.
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Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла в 2018 году на 20,3% — до 8,4 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 06:22
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