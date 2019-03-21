Экономика

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд рубРБК вчера в 09:36

Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Рост продаж «М.видео – Эльдорадо» замедлится в два раза в 2019 году

Ведомостивчера в 08:01

«Эльдорадо» в этом году откроет до 25 магазинов малого формата

Интерфаксвчера в 12:05

«М.видео-Эльдорадо» планирует увеличить в 2019 году выручку pro-forma на 8%

Finam.Ruвчера в 09:16

Удачная покупка. Торговая сеть «М.Видео» увеличила выручку на 62%

РБКвчера в 23:39

Михаил Гуцериев добился, чего хотел

Коммерсантъвчера в 06:55

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла в 2018 году на 20,3% — до 8,4 млрд рублей

Rambler News Serviceвчера в 06:22

Чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» за 2018 г по МСФО выросла на 20,3%

ПРАЙМвчера в 06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 01:09, Ашберн
Происшествия

Garuda Indonesia отменила заказ на покупку полсотни Boeing 737 Max

Garuda Indonesia аннулировала свой заказ на приобретение 49 лайнеров Boeing 737 Max.
Обновлено в 00:29
Хоккей

«Коламбус» без Бобровского проиграл «Эдмонтону»

"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:14
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено вчера в 16:49
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Сегодня вечером, 21 марта, в Ростове-на-Дону состоялся концерт известной певицы Лолиты Милявской.
Обновлено вчера в 16:26
Политика

Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога

Обновлено вчера в 14:10
Гаджеты

Microsoft анонсировала прекращение поддержки Windows 7

Американская корпорация Microsoft напомнила о скором прекращении поддержки операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на официальном сайте компании-разработчика.
Обновлено вчера в 20:17
Политика

Генерал МВД придумал новый штраф для россиян

Глава МВД Башкирии Роман Деев предложил депутатам регионального парламента ввести административную ответственность за неоправданные жалобы на сотрудников полиции и иных государственных служащих.
Обновлено в 00:55
Общество

В Пенсионном фонде уточнили, кто имеет право на двойную пенсию

В пояснительной записке уточняется, что сегодня по закону о пенсионном обеспечении некоторые категории граждан уже имеют право на одновременное получение двух пенсий.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Политика

Пушков назвал США главным похоронщиком международного права

Российский сенатор раскритиковал намерения США признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, что является еще одним примером несоблюдения международного права с американской стороны, как и в случае с нарушениями резолюций ООН по Иерусалиму, отметил Пушков.
Обновлено вчера в 18:57
Политика

Экс-президент Бразилии Мишел Темер арестован по обвинению в коррупции

Обновлено вчера в 11:14
Политика

Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов

Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.
Обновлено вчера в 14:56
Общество

В США на пляже нашли странную рыбу

Жительница штата Вашингтон Кэндис Вудбери нашла на побережье странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 19:33
Авто

В России возобновляются продажи Ravon

В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено вчера в 19:10
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 13:48
Политика

Зеленский защитил от притеснения русский язык на Украине

Кандидат на пост президента Украины, шоумен Владимир Зеленский высказался за разрешение использования в своей стране русского языка, обратив внимание на его притеснение.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Правительство РФ проведет полную инвентаризацию недвижимости и земель

Правительство России собирается провести полную инвентаризацию объектов недвижимости и земельных участков.
Обновлено вчера в 09:25
Хоккей

СКА и ЦСКА встретятся в полуфинале Кубка Гагарина

Обновлено вчера в 15:37
Экономика

Объем грантов Росмолодежи увеличили более чем в семь раз

В 2018 году объем грантов составлял 379 млн руб. Госпожа Голикова отметила, что Росмолодежь является одним из крупнейших операторов грантов в России, сообщает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес

В день церемонии прощания с Юлией Началовой Рита Дакота опубликовала пост о ней

Исполнительница Рита Дакота присоединилась к тем, что скорбит по Юлии Началовой.
Обновлено вчера в 17:35
Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУ

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы

Обновлено вчера в 04:07
Авто

Кроссовер Infiniti QX60 получит новый двигатель в России

Компания Infiniti получила в России новый сертификат на кроссовер QX60, об этом свидетельствует новое Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на данную модель.
Обновлено вчера в 09:25
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 16:53
Политика

Зеленский назвал условие снятия своей кандидатуры с выборов

Обновлено 20 марта в 22:28
Политика

Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Обновлено 20 марта в 23:22
Политика

Власти Венесуэлы обвинили задержанного соратника Гуаидо в терроризме

Задержанный соратник главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо обвиняется в организации преступных террористических групп, сообщил в четверг глава МВД страны Нестор Ревероль.
Обновлено вчера в 17:44
Кино

Актриса Маргарита Жарова умерла

«Двадцать первого марта 2019 года на 94 году ушла из жизни прекрасная женщина, талантливая актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова», — указано в сообщении.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

УМВД проводит проверку после убийства тигра под Хабаровском

В Хабаровском крае полиция проводит проверку после убийства тигра, который забрался в сарай к местному жителю и задрал корову.
Обновлено вчера в 23:45
Как работают Яндекс.Новости?
Главное