Экономика
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд рубРБК вчера в 09:36
Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла в 2018 году на 20,3% — до 8,4 млрд рублей
Rambler News Serviceвчера в 06:22
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