Экономика
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд рубРБК 09:36
Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» выросла в 2018 году на 20,3% — до 8,4 млрд рублей
Rambler News Service06:22
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Экономика
МТС приняла новую дивидендную политику
Совет директоров МТС утвердил новую дивидендную политику на 2019-2021 годы, в соответствии с которой целевой показатель дивидендной доходности составляет не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию и 56 рубля за АДР в течение каждого календарного года.
Обновлено в 08:02
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Стало известно о подготовке бунта против мигрантов в Якутске
По словам собеседника радиостанции, молодые люди, преимущественно спортсмены, съезжаются с разных районов республики в Якутск для проведения стихийного митинга.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие
Новый ударный Ми-28НМ «Ночной суперохотник» отправили в Сирию
Министерство обороны России приняло решение о начале испытаний нового вертолета "Ми-28НМ", названного "Ночной суперохотник", в сложных погодных и климатических условиях.
Обновлено в 03:55
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Кино
Церемония прощания с Марленом Хуциевым завершилась
В столице простились с выдающимся кинорежиссером Марленом Хуциевым. Церемония прощания проходила в Центральном доме кинематографистов.
Обновлено в 06:30
Происшествия
При крушении парома в Ираке погибли не менее 45 человек
Как сообщил источник в местных силах безопасности, в результате инцидента с опрокидыванием парома погибли не менее 45 человек.
Обновлено в 09:41
Политика
В Кремле раскрыли цель звонка Назарбаева Путину
Обновлено в 07:13
Политика
Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку
Обновлено в 03:40
Хоккей
СКА поборется с «Локомотивом» за выход в полуфинал Кубка Гагарина
Хоккейный клуб СКА из Петербурга сыграет за право выйти в полуфинал Кубка Гагарина с «Локомотивом» из Ярославля 21 марта.
Обновлено в 00:02
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Исследовательский центр Thatcham Research из Британии составил рейтинг защищённости моделей от удалённого взлома и угона, в эксперименте принимали участие 11 автомобилей, которые оснащены бесключевым доступом.
Обновлено в 08:13
Кино
Роман «Сердце Пармы» Алексея Иванова превратят в полнометражный фильм
Режиссёром полнометражной экранизации «Сердца Пармы» выступит Антон Мегердичев, а в прокат выйдет при поддержке телеканала «Россия 1».
Обновлено в 05:52
Кино
Козловский снимет фильм о трагедии в Чернобыле
Актер и режиссер Данила Козловский вместе с продюсером Александром Роднянским снимут фильм «Опасная вода».
Обновлено в 08:32
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Крыму школьница умерла после отравления лекарствами
Одна школьница скончалась, вторая попала в реанимацию после отравления неизвестными препаратами в школе города Красноперекопск в Крыму, сообщил РИА Новости директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
Обновлено в 06:38
Футбол
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир извинился за красный свитер
Экс-футболист московского "Динамо" Люк Уилкшир, ныне игрок и тренер клуба из Австралии, извинился перед бело-голубыми за фото в красном свитере.
Обновлено в 06:30
Футбол
Леандро Паредес: «Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта»
Лео — наш лидер, и все в команде хотят внести свой вклад и помочь ему выиграть Кубок Америки. Играть рядом с Месси — моя сбывшаяся мечта.
Обновлено в 09:27
Происшествия
ГИБДД снова начала выписывать штрафы после сбоя в электронных сервисах
Как передает «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-каналы, к настоящему моменту ГИБДД удалось устранить сбой, из-за которого в течение нескольких часов региональные инспекторы не могли выписывать штрафы нарушителям и пробивать их по базе через ФИО автовладельца.
Обновлено в 09:32
Экономика
Рост годовой чистой прибыли «Мечела» по МСФО составил 9%
По итогам 2018 года чистая прибыль "Мечела" выросла на 9% и составила 12,628 млрд руб. по сравнению с 11,557 млрд в 2017 году, сообщила компания.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Политика
Украина ввела персональные санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко ввел дополнительные персональные санкции против России. Об этом в среду, 20 марта, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Стало известно, с кем будет жить дочь Началовой
Дочь Юлии Началовой и бывшего футболиста Евгения Алдонина, 12-летняя Вера, будет жить с родителями певицы, сообщила мать спортсмена Елена Алдонина.
Обновлено вчера в 07:15
Экономика
В России создан аналог самого дорогого медпрепарата в мире
Российская фармацевтическая компания "Генериум" из Владимирской области, специализирующаяся на производстве препаратов для лечения редких (орфанных) заболеваний, зарегистрировала российский препарат-аналог самого дорогого лекарства в мире - экулизумаба.
Обновлено в 06:44
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24