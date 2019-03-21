Экономика

Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд рубРБК 09:36

Консолидированная чистая прибыль группы «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла на 20% — до 8,365 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
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Чистая прибыль «М.Видео-Эльдорадо» в 2018 году выросла до 8,4 млрд руб

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