Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. Показатель EBITDA "Лукойла" в первом полугодии вырос на 22,4% — до 630,2 миллиарда рублей.

Чистая прибыль «Лукойла» по МСФО в I полугодии выросла на 19,6%

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Происшествия Видео забитых наркотиками гробов попало в сеть Видео находки опубликовало Global News. Водителя машины, в которой перевозили наркотики, задержали.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Происшествия Алтайская компания работала на месте обрушения здания в Новосибирске Обрушение здания в Новосибирске: названо число погибших Под завалами обнаружили тела трех человек Рабочие, которые пострадали при обрушении здания реконструируемой насосной станции "Сибирской генерирующей компании" в Новосибирске, приехали из Алтайского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.

Наука Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Общество Импортная органическая продукция исчезнет с российских прилавков В России может исчезнуть импортная органическая продукция. Так, с 1 января 2020 года вступит в силу закон «Об органической продукции».

Шоу-бизнес Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы Финансы поют романсы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.

Экономика МТС купила у АФК «Система» киностудию за 2 млрд рублей Оператор связи МТС купил у материнской АФК "Система" 100% АО "Объединенные русские киностудии" (бренд "Кинополис") за 2 млрд рублей, говорится в материалах компании.

Авто Обновленный универсал Volvo V90 впервые попал на фото Фотошпионы впервые заметили и сняли обновлённый универсал Volvo V90.

Армия и оружие Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо F-35 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил, что Анкара купит российские истребители Су-35 и Су-57 вместо американских F-35, сообщил телеканал Haberturk.

Театры Про скандал с Татьяной Дорониной расскажут артисты МХАТ В центре скандальной ситуации оказался и МХАТ имени Горького, куда в декабре прошлого года совершенно неожиданно Министерством культуры был назначен новый художественный руководитель, с функциями кризисного менеджера - Эдуард Бояков.

Общество Перед концертом в Ледовом певица Билли Айлиш вышла к фанатам В среду, 28 августа, в Ледовом дворце Санкт-Петербурга состоялось выступление американской певицы Билли Айлиш.

Общество На портале госуслуг появится возможность проверить историю автомобиля Например, ведение единого реестра, по которому можно будет проверить онлайн всю историю регистрационных действий, то есть полный трекинг владения автомобилем.

Политика Сенатор Джиллибранд вышла из гонки за пост президента США Следующие президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут в ноябре 2020 года Сенатор-демократ от Нью-Йорка Кирстен Джиллибранд сообщила, что больше не участвует в гонке за пост президента США.

Происшествия На главу ФБК завели дело из-за фильма «Он вам не Димон» В отношении директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова возбудили уголовное дело за злостное неисполнение решения суда в виде отказа удалить со своего YouTube-канала неугодный Медведеву материал.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Космос Телескоп «Хаббл» запечатлел процесс гибели звезды Орбитальная обсерватория «Хаббл» запечатлела процесс смерти звезды в созвездии «Близнецов», сообщает портал Phys.org.

Экономика Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Технологии СП усомнилась в эффективности трат Росстата на развитие госстатистики Отчет о проверке использования средств на развитие системы госстатистики, с которым ознакомилась "РГ", опубликован в очередном Бюллетене Контрольного ведомства.