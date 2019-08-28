Энергетика
ПРАЙМЧистая прибыль «Лукойла» по МСФО в I полугодии выросла на 19,6%
Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. Показатель EBITDA "Лукойла" в первом полугодии вырос на 22,4% — до 630,2 миллиарда рублей.
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
Политика
Королева Британии одобрила приостановку работы парламента
Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
РИА Новости 10:35
Общество
Минобороны в разы увеличило сумму иска к ОАК
Минобороны РФ увеличило сумму иска к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) более чем в три раза — с 15,5 млрд рублей до почти 49,7 млрд, заявил в арбитражном суде Москвы представитель военного ведомства, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:09
Политика
Решение об освобождении Вышинского поприветствовали в Кремле
28 августа официальный представитель российского главы Дмитрий Песков во время брифинга сообщил, что в Кремле поприветствовали решение киевского суда об освобождении руководителя агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, однако от оценок пока стоит воздержаться.
Капитал страны 08:39
Общество
Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей
Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
ТАСС 07:51
Шоу-бизнес
Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах
Вице-премьер РФ Максим Акимов, курирующий транспортную отрасль, предложил привлекать к пропаганде безопасности на дорогах лидеров общественного мнения, в пример он привел аккаунты телеведущей и певицы Ольги Бузовой в соцсетях.
РИА Новости 10:02
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Общество
Навальный нашел у Беглова квартиру в Москве за 150 млн рублей
Среди имущества врио губернатора Петербурга Александра Беглова оппозиционер обнаружил элитную квартиру в центре Москвы за 150 млн рублей, которую тот купил в 2013 году.
МР7.ру 09:52
Происшествия
В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой
Pravda.Ru вчера в 03:16
Политика
Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток
Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Религия
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа
Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
СеверИнформ 02:28
Кино
Опубликован первый тизер нового фильма Кристофера Нолана
В сеть слили первый тизер новой картины Кристофера Нолана «Довод».
Киноафиша России 09:15
Экономика
Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным
На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
Российская газета 08:56
Кино
Вышел трейлер фантастического фильма Егора Баранова «Аванпост»
Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
Культуромания 04:40
Политика
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий вчера в 11:48
Общество
Минпросвещения разработало правила этики для учителей
Минпросвещения России совместно с Общероссийским профсоюзом образования разработало и направило в регионы положение о нормах профессиональной этики педагогических работников, в котором призывало педагогов воздержаться от публикации в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.
ТАСС вчера в 17:18
Авто
Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки
Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.
Коммерсантъ 10:30
Происшествия
16 детей заболели синдромом оборотня в Испании
В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
Газета.Ru 05:13
Происшествия
На Украине арестовали экс-главу Минздрава
Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
RT на русском 10:56
Общество
«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве
«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси.
РБК 09:28
Происшествия
На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка
Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
РИА Новости 10:39
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Общество
В Китае уничтожили 180 поддельных такси
Как сообщает китайское агентство «Синьхуа», в Пекине прошла масштабная показательная акция по уничтожению нелегальных автомобилей такси.
Тарантас Ньюс 07:16
Политика
Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада
Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
REGNUM вчера в 13:57
Технологии
X5 Retail Group начала производство собственных касс самообслуживания
X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») начала сама производить кассы самообслуживания.
Коммерсантъ 03:08
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33