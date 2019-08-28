Энергетика

ПРАЙМПРАЙМЧистая прибыль «Лукойла» по МСФО в I полугодии выросла на 19,6%

Чистая прибыль "Лукойла" по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 19,6% в годовом выражении и составила 330,5 миллиарда рублей, говорится в материалах компании. Показатель EBITDA "Лукойла" в первом полугодии вырос на 22,4% — до 630,2 миллиарда рублей.
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Финмаркет10:25

Чистая прибыль «Лукойла» в I полугодии выросла на 20%

Rambler News Service07:20

Чистая прибыль «ЛУКойла» по МСФО в первом полугодии выросла на 19,6%

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ЛУКОЙЛ сообщил о росте чистой прибыли по МСФО

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Чистая прибыль «Лукойла» увеличилась на 19,6%. Акции начали расти

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Прибыль «ЛУКОЙЛа» в 1 полугодии выросла на 20%

Finam.Ru07:04
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Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

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Опубликован первый тизер нового фильма Кристофера Нолана

В сеть слили первый тизер новой картины Кристофера Нолана «Довод».
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Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным

На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
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Авторы фильма «Аванпост» представили трейлер. Фантастический триллер снял Егор Баранов.
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На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
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Seat Tarraco стал первым серийным гибридом марки

Компания Seat представила новую модификацию кроссовера Tarraco — исполнение FR стало самым мощным вариантом модели и первым серийным гибридом испанского автопроизводителя.
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16 детей заболели синдромом оборотня в Испании

В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.
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На Украине арестовали экс-главу Минздрава

Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
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«Вертолеты России» нашли партнера для аэротакси в Москве

«Вертолеты России» подписали соглашение с «Яндекс.Такси» о развитии в Москве системы аэротакси.
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СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены

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На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка

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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

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В Китае уничтожили 180 поддельных такси

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В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
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